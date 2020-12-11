В Забайкалье мужчину обвиняют в убийстве собственного годовалого сына. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье по подозрению в убийстве годовалого малыша задержан его отец. Следователи предполагают, что будучи пьяным, он ударил мальчишку по голове за какую-то шалость. А на следующий день ребенок просто не проснулся...

-Родители обнаружили, что их сын не дышит, когда подошли утром к его кроватке, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. - Они сразу же позвонили в скорую и в полицию. Рассказали, что накануне мальчик рано лег спать, ночью не плакал, вел себя спокойно... Требовали разобраться в ситуации.

Судебно-медицинская экспертиза, однако, показала, что ребенок умер от черепно-мозговой травмы, это последствия удара по голове. Именно эта травма впоследствии привела к гибели мальчика. Тут -то и выяснилось, что 40-летний отец, перебрав спиртного, накануне ударил по голове своего единственного сына.

Следствие попросило суд отправить отца ребенка до суда под стражу. В В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Сейчас все обстоятельства трагедии уточняются, расследование дела продолжается.