Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается сильный мороз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне зря расслабились от относительно приятного морозца. Все понимают - Сибирь, и вот -вот грянет настоящее похолодание. Весь вопрос в том, когда и какое. Красноярский край декабрьский лютый холод уже накрыл, мы на очереди.

-Если сегодня, 9 декабря, в городе и регионе еще достаточно тепло, то уже к вечеру начнет приближаться холодный фронт, - рассказала корреспонденту "КП"- Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Первым делом, как водится, ждем ветер и снег, в основном в западных и северных районах. Хотя вечером снегопад ожидается и в областном центре.

На следующий день, 10 декабря, в Иркутске еще продержатся температуры -15...-17 днем и -19...-21 ближе к вечеру.

-А вот потом, и грянет самый настоящий мороз, который простоит в регионе вплоть до начала следующей недели, - продолжает Юлия Янькова. - Ночные температуры в Иркутске понизятся до -24...-29. Днем будет около -20. Но надо, конечно, учесть, что зимой понятие "день" весьма относительное -это буквально пара часов, может, чуть побольше. Так что придется изрядно кутаться. В Хомутово, Ангарске и на всей территории пригорода, где всегда холоднее, ожидаем ниже -30.

Но, конечно, самый мороз в эти дни будет стоять на Катанге, в Маме и Бодайбо. Там дневные температуры ожидаются -34, а ночные - до -48. Впрочем, холода простоят не очень долго. Уже в начале следующей недели у нас они ослабеют и двинутся дальше, в Бурятию, Забайкалье и Якутию