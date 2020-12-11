Музыкант из Иркутска потерял на пожаре дочь и остался с тремя детьми без дома

Сгоревший дом Евгения Смирнова. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области, соцсети

«Произошла страшная трагедия. У лидера нашей группы Евгения Смирнова сгорел дом, и погибла его 6-летняя дочка... Семья в буквальном смысле осталась на улице без всего, а ведь у Жени и Нины еще трое детей, и одному из них меньше года. Давайте все вместе поможем, чем сможем…»

Душераздирающий пост появился 10 декабря на странице популярной в Иркутске музыкальной шоу-группы «Мимино». Рядом с текстом фотография самого сгоревшего дома в поселке Ново-Иркутский. Точнее то, что от него осталось, - обугленные головешки вместо стен…

- В то утро, мы, как и многие иркутяне вскочили в 5 утра из-за землетрясения, - не сдерживая слез, - рассказывает корреспонденту «КП»-"Иркутск" жена Евгения Смирнова Нина. – Уснули только к 8 часам. А в 10 мне уже нужно было везти старших детей - 11-летнюю Машу и 9-летнюю Сашу - в школу.

Восьмимесячного Марка Нина также взяла с собой. А муже Евгения и шестилетнюю дочку Танечку будить не стала.

- Мы отъехали от дома, и буквально через 15 минут раздался звонок от Жени, - продолжает Нина Смирнова. – Он кричал в трубку: «Мы горим!». А потом неожиданно спросил, все ли дети со мной?

Евгений Смирнов. Фото: соцсети

Евгений проснулся от визга пожарной сигнализации. Открыл глаза и увидел, что весь дом наполняется густым черным дымом. Вскочил с кровати и громко прокричал: «Есть кто дома?». Ответа не последовало. Решив, что жена уехала со всеми детьми, Евгений схватил одежду, и выскочил на улицу. И только набрав номер Нины узнал, что Танечка спала в соседней комнате...

- Женя разбил окно в спальне, и залез через него в горящий дом, - говорит Нина. – Таня лежала на кровати без сознания… Надышалась угарным газом от навесных потолков, которые плавились. Муж вынес дочку на улицу, очевидцы пытались оказать ей первую помощь, через несколько минут приехала скорая. Таня была уже мертва…

На этом Нина прерывается, и больше не может сдерживать слез. Признается, что Евгению сейчас еще тяжелее. Дочка умерла у него на глазах.

- Как мы будем жить без Тани, - рыдает Нина. – Она у нас спортсменка была. Занималась гимнастикой. 20 декабря у нее должны были быть очередные соревнования. А еще в 2019 году она победила тяжелое заболевание. Мы даже возили Таню на лечение в Швейцарию.

Так из-за чего же произошел пожар? По словам Нины, в доме, который семья Смирновых приобрела в 2018 году, загорелся электросчетчик. Вернуться Смирновым некуда – остались на улице ни с чем.

- Мы остановились у мамы мужа в трехкомнатной квартире, - говорит Нина. – Ютимся там вшестером. Спасибо коллегам и друзьям Жени, которые открыли для нас сбор в соцсетях. Иркутяне уже помогают. Начали перечислять деньги, присылают вещи. Что нам требуется в первую очередь? Наверное, одежда для детей и школьные принадлежности. Все, что останется, мы обещаем отдать в благотворительные фонды.

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Сбор вещей для семьи Смирновых будет проходить по адресу: г. Иркутск ул. Свердлова,18а «Иркутский областной дом народного творчества»

Как оказать финансовую помощь семье, смотрите по ссылке здесь.