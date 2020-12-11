Классный учитель 2020: «КП» продлевает конкурс среди лучших педагогов Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» в четвертый раз проводит конкурс Классный учитель 2020, выбирая лучшего педагога Иркутской области.

Голосование должно было подойти в концу в середине декабря. Однако были небольшие технические проблемы, из-за которых не все, к сожалению, смогли проголосовать за участников. За это мы приносим свои извинения. А поскольку конкурс оказался очень популярен - у нас уже 140 участников со всех уголков Иркутской области! - «Комсомольская правда» по многочисленным просьбам тех, кто хочет поддержать педагогов, приняла решение продлить конкурс до 31 января 2021 года. Затем до 5 февраля 2021 года мы подведем итоги конкурса.

Мы рады, что вы с нами. Спасибо вам за участие!

Подробнее об условиях участия и голосовании читайте здесь.

Положение о конкурсе Классный учитель 2020.