Как спасали Соню: собаку из Киренска, которая полгода скиталась по приютам, нашли в иркутском питомнике. Фото: Инстаграм питомника К-9

Чудесное спасение животного, которое подтверждает правило шести рукопожатий, произошло в Иркутске. В социальных сетях питомника К-9 появились видеозаписи, на которых видно, как туда свозят собак из небезызвестного приюта в Карлуке. И жительница северного Киренска Елизавета неожиданно для себя узнала в одной из собак свою любимицу Соню. Белоснежная дворняга без следа пропала полгода назад, и она уже отчаялась найти ее. Оказалось, что, когда собаку отпустили погулять без поводка, ее приняли за бродячую и поймали вместе с остальными бездомными псами.

«Хозяйка отправила нам несколько архивных видео с Соней, чтобы доказать, что это действительно ее питомица, - рассказали работники К-9. - Мы тоже сделали несколько снимков и записей, отправили ей и поняли, что это действительно та самая собака».

Оказалось, что наводку на питомник Елизавете дала зоозащитница из Киренска Виктория Косыгина, которая знала о том, как сильно та переживает потерю любимицы. После того, как появилась надежда вновь воссоединиться с Соней, хозяйка буквально засыпала волонтеров сообщениями с просьбой помочь ей привезти собаку домой, на север.

«Виктория рассказала мне о ситуации, и я решила, что заберу собаку в Иркутске и отправлю с кем-нибудь на автобусе, - рассказала волонтер Екатерина Дмитрова. - До этого я и раньше часто навещала собак в К-9, так что меня там хорошо знали и без вопросов передали Соню. Потом я обзвонила знакомых и узнала, что у одной девушки отец мужа как раз в ближайшее время собирается ехать в Киренск и мог бы прихватить собаку с собой».

Как спасали Соню: собаку из Киренска, которая полгода скиталась по приютам, нашли в иркутском питомникеФото: Инстаграм питомника К-9

Соня переночевала у Екатерины дома, и на следующий день отправилась в долгое путешествие, которое длилось 14 часов. В дороге мужчина снял для хозяйки несколько видео, в которых показал, что хвостатая хорошо себя чувствует и спокойно переносит поездку. Собака как чувствовала, что ее ждет волнующая встреча — даже не спала всю ночь.

И вот наконец настала долгожданная встреча. Елизавета встретила Соню буквально у дверей машины и начала радостно ее обнимать. Правда, собака не сразу ответила ей взаимностью — ей нужно время, чтобы свыкнуться с тем, что спустя полгода она вновь оказалась дома после скитаний по приютам.

«Лиза чуть не плакала от счастья, когда встретилась с Соней, - рассказывает Екатерина, - Говорит, что сейчас она уже пришла в себя и узнает хозяйку. Они уже гуляют с ней по городу, как и раньше — как будто и не было этих долгих месяцев разлуки».