Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 декабря: контроль за соблюдением карантинных мер усилят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Иркутске неутешительные: инфекция продолжает распространяться по области, поражая все больше людей. По состоянию на утро 12 декабря в регионе прибавилось еще 279 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 35658 зараженных.

"За минувшие сутки 256 человек полностью выздоровели и получили отрицательные тесты на коронавирус, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. - Таким образом, с апреля 2020 года победить инфекцию смогли 31174 жителя региона".

Большая часть инфицированных в Иркутской области получает все необходимое лечение в больницах. Под наблюдением врачей в стационарах по-прежнему находятся 3689 пациентов. Остальные получают помощь амбулаторно: либо на дому, либо в специализированных ковидных центрах.

К сожалению, избежать потерь также не удалось. За минувшие сутки от коронавируса умерли 16 жителей Иркутской области. Всего жертв инфекции 1053. Также отдельной строкой прописывают и тех, кто заразился COVID-19 и скончался от других тяжелых заболеваний. С начала пандемии таких случаев зафиксировано 160.

Чтобы хоть как-то сократить количество заболевших и разгрузить коечный фонд, в Иркутской области на этой неделе приняли ряд важных решений. В частности 10 декабря объявили, что зимние каникулы школьников продлятся с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Однако эти две недели не будут временем для массовых развлечений. В регионе в этот период будут запрещены все детские мероприятия. Также будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 декабря: контроль за соблюдением карантинных мер усилят. Фото: Яндекс

Инфографика, на которой изображены темпы заражения коронавирусом в Иркутской области, показывает, что регион еще не достиг критической точки по количеству заболевших, которая была зафиксирована летом. Тем не менее, прирост все равно достаточно активный, поэтому нельзя пренебрегать элементарными мерами безопасности. Носите маски в общественных местах, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Эти простые правила точно снизят риск возможного заражения.