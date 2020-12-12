Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 декабря: больше всего заболевших в Иркутске, Ангарске и Братске Фото: Александр АБРАМОВ

Распространение коронавируса в Иркутской области продолжается. За минувшие сутки в регионе выявили 279 случаев COVID-19. Победить болезнь смогли 256 человек, умерли от последствий инфекции - 16. В больницах региона продолжают лечение 3689 пациентов.

"Всего с начала пандемии в Иркутской области зафиксировали 35658 случаев коронавируса, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. - Выздоровели за это время 31174 жителя региона. Умерли от COVID-19 1053 человека, от других сопутствующих заболеваний скончались 160 пациентов".

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 декабря: больше всего заболевших в Иркутске, Ангарске и Братске. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 декабря показывает, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день по-прежнему в Иркутске - здесь выявили больше всего зараженных с начала пандемии, а именно 13992. На втором месте Ангарск с 3616 заболевшими. Третью строчку антирейтинга занимает Братск, где зарегистрировали 2347 пациентов с COVID-19.

Очень близко к городу металлургов по количеству заболевших подобрался Иркутский район - здесь их 2314. Затем идут Усть-Кутский район с 2087 зараженными, Усть-Илимск с 1709, Бодайбо - с 1123 и Эхирит-Булагатский район - с 973.

В остальных муниципальных образованиях Иркутской области обстановка с коронавирусом более-менее благоприятная. Об этом говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 декабря. В основном там с начала периода распространения COVID-19 зарегистрировано не более 200-300 случаев заболевания. Согласно статистическим данным, в регионе есть и муниципальные образования, в которых зараженных меньше 100. Это Зиминский, Качугский, Жигаловский, Балаганский, Тулунский, Усть-Удинский, Катангский и Мамско-Чуйский районы.

Напоминаем, что, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в Иркутской области, достаточно соблюдать элементарные меры профилактики. Носите маски в общественных местах, избегайте массовых мероприятий, держите социальную дистанцию и как можно чаще мойте руки и лицо. Эти простые правила могут сохранить как ваше здоровье, так и здоровье ваших близких.