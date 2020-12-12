Братску -65 лет: в честь юбилея города состоялся онлайн-концерт им. Александры Пахмутовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Давно ли в пяти шагах от Транссиба лежала большая медвежья страна... Братск преобразил всю округу. Вдохнул новую жизнь в глухие таежные места", - это кадры архивной кинохроники....Они возвращают нас на 65 лет назад. Вот плещется только что появившееся Братское море, вот монтажники тянут ЛЭП в тайге. ... А сегодня большой современный город празднует свой юбилей.

И в честь этого юбилея был организован большой фестиваль, завершившийся онлайн-концертом, который прошел при поддержке правительства Приангарья, администрации Братска, министерства культуры и архивов региона, Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Ивент системы Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда» и телеканала ТИВИСИ. И, безусловно, губернатора Игоря Кобзева.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей Братска.

"Уважаемые братчане! От всей души поздравляю вас с 65-летием города. Братск - это крупный промышленный и транспортный узел Восточной Сибири, который славится своей интересной историей и богатыми трудовыми традициями. Это важный культурный и образовательный центр Иркутской области. Да, сегодня стоят стоят вопросы городского развития, экологии, аварийного жилья и дорожной инфраструктуры. Но их мы вместе решаем. С каждым годом город хорошеет, развивается, растет, вводит в строй жилые дома, открывает новые производства и социально значимые объекты. В этом огромная заслуга горожан и местных органов власти. Отдельные слова благодарности ветеранам Братска, первостроителям. Именно вы заложили славные трудовые традиции города, ваш бесценный опыт всегда востребован и нам есть чему у вас поучиться. Спасибо каждому жителю за личный вклад в социально - экономическое развитие Братска, многолетний добросовестный труд на благо северной столицы региона, преданность любимому городу. Искренне желаю всем братчанам новых успехов, достижений, воплощения в жизнь намеченных планов, здоровья, счастья и благополучия", - поздравил во время онлайн -концерта имени Александры Пахмутовой жителей города глава Приангарья.

Онлайн-концерт не случайно получил имя Александры Николаевны Пахмутовой. Когда город только строился, в 1962 году, творческая братия была послана на стройку века с особым заданием. Каким? На этот предмет есть документ. Его получили во время посещения Братской ГЭС. И там было написано "Фамилия - Пахмутова. Призвание - композитор. Задание - написать песню о Братске, достойную наших ребят. Срок исполнения до 1 декабря 1962 года".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Обещание было перевыполнено с лихвой, - отметил на концерте профессор, директор Иркутского филиала ИД "Комсомольская правда" Станислав Гольдфарб. - Пахмутова, Добронравов и Гребенников сочинили целый цикл песен "Таежные звезды". И сделано это с присущим им талантом. Посмотрите как красиво и романтично звучат строчки песен с, казалось бы, "скучными" техническими названиями... "ЛЭП 500"...

"ЛЭП" -500 не простая линия... И ведем мы ее с ребятами по таежным дебрям глухим.., - кто-то, возможно, услышал ее впервые именно сейчас, во время концерта, в исполнении солиста Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. Исполнители, в репертуаре которых обычно совсем другие мелодии, с удовольствием исполнили композиции Александры Николаевны.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

"Дорогие друзья, дорогие братчане! Мы очень рады возможности приветствовать вас и спасибо что у вас будет вот такой фестиваль под названием "Главное, ребята сердцем не стареть". Мы очень хорошо помним поездку в Братск, всех помним. Наверное, пока будут жить наши песни, будет жить и память обо всех этих людях, первостроителях", - обратились к жителям города и почитателям своего таланта сами Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. Концерт проводился с их одобрения, а сами они в этот день всей душой были с любимым городом.

,Песня Александры Пахмутовой объединяет. Объединяет, потому что ее знают во всех городах и поселках бывшего СССР люди всех возрастов.

Мэр города Братска Сергей Серебренников приветствовал фестиваль.

"Братску сегодня 65 лет! Уважаемые участники фестиваля, Братск - город творческий. У нас есть своя творческая история, свой знаменитый цикл песен -"Таежные звезды" с легендарными, знакомыми всем строчками. Ими во многих сердцах зажжен дух первопроходцев. Наши первостроители часто вспоминают, что именно услышав песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова они принимали решение ехать строить Братск. И сегодня братчане они поют эти песни как на сцене, так и в домашнем кругу. Они вне времени и вне поколений. Благодарные сибиряки присвоили Александре Николаевне Пахмутовой и Николаю Николаевичу Добронравову еще в 1994 году звания почетных граждан Братска за большой творческий вклад в культурную жизнь города и искреннюю любовь к нему", - со словами приветствия к тем, кто исполнял легендарные композиции, обратился мэр города Братска Сергей Серебренников .

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Песня всегда в дороге

Этим вечером в воспоминаниях участники концерта и благодарные зрители прошли тот же путь, что и, когда-то, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Сергей Гребенников, входивший вместе с ними в бригаду Иосиф Кобзон...Их воспоминания легли в основу книги " В Сибирь за песнями"...

"Где живет песня? В маленьком рулончике магнитофонной пленки или с пестрыми шторками радиоприемнике? А, может быть, ночами, когда улицы спят, она гуляет по крышам зданий под тонкими ветвями антенн? Не помним, когда именно он наступил, этот момент, и мы поняли - песня всегда в дороге. Она мчится на поездах и самолетах, на ходу садится в попутные машины. Она строит новые города и поселки. Значит, чтобы встретиться с ней, надо закинуть рюкзак за плечи и выйти из дому навстречу ветрам, навстречу дальним дорогам. Нам казалось - там, в походных палатках изыскателей или в тесной прорабской на стройке, а, может быть, на обрывистом скалистом берегу, среди буйных таежных цветов, живет еще не услышанная нами песня, песня сегодняшнего дня . И мы едем на свидание с песней, едем Сибирь,едем впервые в жизни", - так рассказывали о своем путешествии они сами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сказка начинается сразу. Пароход Фридрих Энгельс медленно отходит от иркутского причала. С верхней его палубы всю ночь неслись звуки баяна, девчонки танцевали. Той же ночью в тесной каюте старого сибирского парохода мы написали стихи "Девчонки танцуют на палубе"...

"Чуть охрипший гудок парохода уплывает в таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму..."

Концерт шел, концерт ширился и лился, как песни Пахмутовой и Добронравова. Выходили на сцену исполнители из Братска и из Иркутска. Присоединялись дистанционно, но пропустить праздник музыки не могли...

И вновь на сцене артисты музыкального...

"Яростный строй гитар, яростный стройотряд..." "И вновь продолжается бой. И песне тревожно в груди"..."Забота у нас простая, забота наша такая - жила бы страна родная, и нету других забот"...

Со сцены Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского театра всеми любимые песни Александры Пахмутовой исполнили солисты Евгений Алёшин, Александра Гаращук, Андрей Данилов, Никита Мещеряков, Ирина Мякишева, Юлия Панченко, Гейрат Шабанов, Вера Щепёткина, приглашенные известные артисты Иркутска, а также финалисты песенного фестиваля – это и сольные исполнители, и вокальные коллективы. Музыкальное сопровождение вечера поддержал ансамбль «Доктор Джаз».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И не забудем про самих братчан. Ярко и красиво звучали в их исполнении любимые песни... "Хорошие девчата...На севере далеком, в параде, и в палатке - всюду с нашим приходом становится светлей... "Марчук играет на гитаре..."

А в заключение концерта все вместе исполнили знаменитую "Надежду". Трансляция концерта прошла на сайте irk.kp.ru, YouTube-канале «Комсомольской правды», на телеканале ТИВИСИ HD. Пропустили? Прослушайте в записи! Сморите концерт и наслаждайтесь...

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА