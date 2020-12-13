Эксперты рассказали, почему в Иркутске дешевеют комнаты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока квартиры в Иркутске дорожали, комнаты дешевели. За год, по данным федерального портала «Мир квартир», цена на них в нашем городе упала на 5,4%. Неудивительно, ведь кто захочет заселяться в коммуналку и делить с соседями кухню и ванную комнату? Но спрос, хоть и небольшой, все же есть.

- В базы недвижимости регулярно поступают такие объявления, совершаются сделки, - рассказывают специалисты портала. - Комнаты покупают те, кто не может взять ипотеку или приобрести целую квартиру, либо рассчитывают выкупить ее полностью чуть позже, а также для арендного бизнеса.

Итак, по стоимость комнаты Иркутск находится на 21 месте в стране. У нас приобрести такую недвижимость можно в среднем за 861,6 тысячи рублей. Самые дорогие комнаты, понятно, продаются в столице - в среднем чуть больше трех миллионов рублей! В Санкт-Петербурге цена тоже кусается - около двух миллионов рублей за такое жилье. Самые дешевые комнаты можно найти в Кирове (за 412 тысяч) и Череповце (за 424 тысячи рублей).

Если смотреть по Сибири, то дороже, чем в Иркутске, комнаты обходятся только в Новосибирске - около 924,3 тысячи рублей. А самые бюджетные продаются в Омске, где за них просят примерно 588,6 тысячи рублей. В некоторых соседних регионах стоимость комнат, наоборот, растет. Так, в Улан-Удэ подобное жилье за год прибавило в цене на 6,7%, а в Чите - на 8,3%.

- Поскольку стоимость недвижимости во всех сегментах в этом году возросла, немного подорожали и комнаты, - пояснил гендиректор портала Павел Луценко. - Однако этот рост значительно слабее, чем на квартиры вторичного рынка. Спрос на данный тип помещений невысок: все-таки комнаты в коммуналках, да еще приобретаемые в собственность - уходящий формат. То, что было приемлемо для наших бабушек и дедушек, не годится для современного человека. Сегодня люди хотят жить автономно, в своих квартирах.

Напомним, риелторы рассказали "КП"-Иркутск, когда цены на квартиры в нашем городе могут снизиться. Ажиотажный спрос, по их данным, уже начал спадать, но предложения на рынке недвижимости по-прежнему недостаточно.

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