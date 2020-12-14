Памяти Владимира Рожкова: публикуем интервью с издателем печатных СМИ

Владимир Ильич Рожков ушел из жизни на 73-ом году жизни

Владимир Ильич ушел… Рановато. Век кабинета я не был оригинален и называл его просто – Ильич. Мы дружили. Кроме разных бизнесов была у него единственная по тем временам цветная типографская машина в Иркутске. И по велению времени мы, разумеется, ушли к нему со всеми своими изданиями и тиражами.

По делу отношения у издателя печатных СМИ и типографа всегда трудные и сложные. Кто здесь первичнее поди разберись. Без издателя машина обычный кусок железа, без типографа издатель тоже мало что значит. Информация то массовая, тиражи многотысячные.

Отношения наши с Ильичем делились на две части – рабочие и личные. По работе мы всегда оказывались в должниках. Это знает любой газетчик – печатаешь ежедневно, затраты ежедневные, а доходы капают неравномерно, не все враз. Вот и вырастает долг как снежный ком. Впрочем, было у нас преимущество – большой Издательский дом - партнер надежный. Доход типографу мы приносили регулярный и не малый.

В рабочих отношениях было всякое – и раздоры, и штрафные санкции друг к другу, и желание печататься в другом месте.

Личные отношения строились на симпатии. Ильич был приятным в общении, умел веселиться, умел отдохнуть. Он многим помогал, я это слышал от своих близких товарищей.

Помню несколько лет подряд в его резиденции - бывшем пионерском лагере, который Ильич приобрел в лихие годы, в уцелевшие домики летом заселялись его и мои приятели. Вечерами за общим столом мы «умничали», разговоры разговаривали. Было хорошо, спокойно, я бы даже сказал безоблачно. Строили совместные планы, проекты.

Быть постоянно в долгу перед типографией стало невмоготу, да и по ряду причин со временем типография Ильича нас не устраивала. Подобных проектов тысячи, но когда мы решили поставить свою, Ильич решил, что это плохо, что это неправильно, что его чуть ли не предали. Он напридумывал столько всего! Но все газетчики знают, после открытия типографии Издательского дома цены на полиграфические услуги резко упали…

Кто-то Ильича сильно настраивал на борьбу. Ее к счастью не случилось, но мы разошлись на долгие годы. Сейчас не время думать, кто был прав, а кто ошибался. Сейчас не время. В память об Ильиче, Владимире Рожкове, с которым у меня много лет было связано много всего хорошего я публикую это интервью, сделанное в годы нашего тесного общения. Я перечитал его и не исправил ни одного слова.

Станислав Гольдфарб

ВЛАДИМИР РОЖКОВ, ИЗДАТЕЛЬ: « СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ И РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»...

Мы работаем для умного читателя, для которого наша газета стала не просто источником информации, но и собеседником, другом если хотите. У нашего читателя как правило своя судьба, своя история. Он не скрывает своего отношения к происходящим событиям, щедро делится тем, что имеет. Он тверд в своих взглядах, он может отличить черное и белое. Наш читатель, поэтому требует от газеты того же. Сегодня мы открываем новую для нашего регионального приложения рубрику - «Умные люди».

До сих пор мы часто писали и говорили о людях богатых, деловитых ,приводя их в пример, призывая следовать их опыту, их знаниям. Конечно, быть богатым дело не простое и дело знатное. Но богатство не всегда сопутствует знаниям и широте душевной. Но вот если человек имеет за душой что-то особенное, не растерянное, выстраданное и сбереженное, если живет не обижая окружающих, помогая нуждающимся, в ладу с собой и другими - такого человека обязательно назовут умным или мудрым. Независимо от того беден он или богат.

Мне кажется, что ума на Руси и в Сибири всегда хватало. Так почему бы просто не рассказать о тех, кто сделал сам себя, кто предлагает гениальные решения и твердо стоит на земле, вселяя надежду и решимость в сотни других россиян. А разве не дело, узнать как из ничего рождаются крупные предприятия, почему рядом стоящие заводы так отличаются друг от друга - один вот-вот закроется, а другой наращивает мощности и увеличивает количество рабочих мест.

А раз так, наша рубрика проста и понятна - главный герой ее умный человек. Чтобы нашим читателям было понятно почему мы выбираем того или иного героя для нашей рубрики, будем обосновывать свое решение публично.

Владимир Ильич Рожков. Первый в Иркутской области предложит предприятиям альтернативную систему расчетов социальных пособий и пенсий. Основанный им кооператив разработал одну из лучших в России программ по обработке социальных пособий. Первым создал областную сеть по доставке пенсий.

Совершил фактически революцию в полиграфическом деле Сибири - первым установил типографскую машину для печати цветных газет и журналов. Компания, которую он возглавляет сегодня называется НПО «Облмашинформ»

-Я родился на Алтае,- рассказывает Владимир Ильич, - отца у меня не было, мать воспитывала нас сама. Когда наступили самые настоящие голодные дни, мать, чтобы спасти детей устроила нас в детский дом. Потом, когда все обустроилось наша семья собралась вновь под одной крышей.

Очень хорошо помню нашу степную бригаду- комунну, которая кочевала по степи и выполняла любую работу. Жили и в землянках и в палатках.

Помню как жили без электричества, помню керосинки в деревне, фитили на сале. И когда первое электричество неказистый дизелек дал. Какое это было счастье!

А воспоминания не смотря на все трудности и горести - хорошие - степь, все общее, общие родители, общий котел. Поэтому я до сих пор благодарен людям, что помогли выжить мне и сотням таким же пацанам как я.

Я очень любил школу, обожал учиться и был всегда активистом. Из родных мест я уехал после восьмого класса. Оказался в Ангарске. Там закончил ФЗУ - фазанку. Получил специальность слесаря, работал на ангарских заводах и конечно на АНХК. Работал во вредных и особо вредных цехах. Отслужил срочную в армии , вернулся на комбинат. Потом продолжил учебу в Институте народного хозяйства...

Корр.: - Что за вывеской - НПО «Облмашинформ», что это за предприятие и почему такая редкая сегодня приставка - научно-производственное объединение.

В.Рожков: - Да все очень и очень просто. При создании нашего предприятия учредители сразу решили - будем заниматься во-первых производством, а во-вторых, на основе самых современных технологий. Современные технологии требуют научной основы. Следовательно без науки нам нельзя было обойтись.

И мы действительно очень много тратим на научно-исследовательские работы. Отсюда и маленькая приставка с глубоким смыслом - научно-производственное объединение.

Первые наши проекты были связаны с разработкой программных средств и внедрения их в производство. Наши программные средства касались прежде всего бухгалтерского учета, финансов, планово-экономических направлений, обработки информации - социальных ведомств - управления по социальной защите, пенсионного обеспечения. И так получилось, что мы в этом направлении двигались чуточку быстрее других и наши ученые-разработчики смогли выдавать программные продукты чуточку интереснее других и поэтому с нами стали работать самые крупные предприятия области в Тайшете, Тулуне, Братске, Саянске, Иркутске, Усть-Илиме, Шелехове.

У нас было просто огромное количество заказчиков, с огромным количеством работающих людей - Усольский химпром, Белореченская птицефабрика, Тулунский стекольный завод, Зиминский гидролизный завод, Иркутский мясокомбинат, Братский мясокомбинат...Мы были самыми счастливыми людьми. Мы были завалены работой и вкалывали день и ночь. Законодательство менялось в первые годы перестройки чуть ли не каждый час. Государственные службы были просто не в состоянии оперативно учитывать изменения и вести перерасчет пенсий и других социальных выплат. Помните, какие колоссальные очереди были за пенсиями. Виной всему было не отсутствие денег, а отсутствие элементарных ведомостей, по которым людям эти самые пенсии выдавались. А мы смогли этот процесс автоматизировать. Впоследствии мы всю нашу технологию передали этим первым заказчикам.

Сейчас мы больше занимаемся производством. Ориентируемся на технологии, которые пользуются спросом во всем мире. Правда нередко их приходится адаптировать к местным условиям, поскольку любая технология отражает и степень развития общества, и уровень жизни и многое другое.

Пока что мы везем типографские машины из Швеции - всемирно известного концерна «Сольна». Но серьезно думаем, что такие машины следовало бы производить в России, которая в этом плане отстает от от большинства стран и безусловно нуждается в переоснащении машинного парка. Ведутся переговоры о строительстве завода по изготовлению типографского оборудования в Иркутске.

Наши инициативы находят поддержку в Швеции. Вся загвоздка в существующей правовой базе - слишком велик риск для иностранного инвестора. Но может быть через год-другой такое время придет. Пока же очень внимательно изучаем опыт «Сольны».

Корр.: - Ваше имя на слуху. Такое производство, конечно, не может не вызывать интереса. И были даже слухи, что первоначальный капитал составили деньги КПСС.

В.Рожков: Были и такие слухи и другие. К нам серьезные товарищи приходили, интересовались. Эти разговоры, видимо, связаны с моей прошлой работой. Я в 80-х годах работал в обкоме КПСС. В 1987 году ушел из партийных органов. Вероятно , решили, что я с собой и партийную казну прихватил. Думаю, что партия имела другие каналы, по которым деньги, если они кому-то передавались, вкладывались.

Мы использовали кредиты и доверие. Доверие стоит очень дорого. А нам тогда еще только только начинавшим дело, многие руководители доверяли. И те авансы, которые мы получали под конкретные разработки от Управления соцзащиты, Иркутского мясокомбината, Тулунских и Братских заводов были нашей надеждой и нашим капиталом... Я до сих пор в памяти держу кто на сколько месяцев нас авансировал. Именно эти средства давали возможность встать на ноги .

Корр. : Вопрос связанный с предыдущим, но в личном ракурсе. По масштабам вашего производства вы должны быть человеком состоятельным. Но наше собственное расследование нас несколько озадачило. Недвижимости у тебя нет. Квартиры, которая бы на рынке чего-то стоила у вас тоже нет. Вы не замечены в передвижениях по модным курортам. Одеваетесь явно не в дорогущих бутиках. Живете практически в лесу, в одном из домиков бывшего пионерского лагеря, который принадлежит твоей компании. Это что - скромность, жадность, хитрость. Или вы там, в чащобе таежной колдуете над бизнесом...

В.Рожков: Я действительно на себя очень мало трачу. Кстати напомню о том, как скромно себя ведут и как скромно живут настоящие американские или английские миллионеры. Но для меня это не показуха, и не поза, не желание играть эдакого господина с тугим кошельком, который прячет свои капиталы за скромным бытом. У меня есть предприятие и там все мое богатство.

Могу ли я себе позволить дальнее путешествие на белом пароходе в каюте первого класса? Могу. Необходимости нет, я не чувствую что это надо делать. Сегодня есть острая необходимость ехать в Томск, острая необходимость заниматься производством. Дел хватает в России, в Сибири.

Наша компания, конечно, может позволить себе приобрести мне линкольн. Но зачем он нужен в Иркутске. И потом, мы работаем с пенсионерами, с людьми малообеспеченными. ...Я считаю сегодня важнее создать с десяток новых рабочих мест. Сегодня все наши деньги, все наши прибыли вкладываются в производство. Когда-нибудь поеду и буду путешествовать. Когда-нибудь и может быть.

Корр.: Но все-таки, не зря ведь говорили классики - «Ничто человеческое нам не чуждо». От чего ты не можешь отказаться, от чего получаешь удовольствие ...

В.Рожков: Это во многом от настроения зависит. Банально, но я получаю колоссальное удовольствие когда смотрю на Байкал. Обожаю по Байкалу мчаться на катере. Именно мчаться, лететь так, чтобы ветер стеной в лицо. Волны люблю. Вот здесь я от работы отключаюсь полностью.

Мы с женой действительно живем в лесу, в деревянном домике. И вот недавно вышел утром умыться. Добрел до бани и вдруг увидел лес. Вот представь себе - такой лес увидел впервые. Сосны такие могучие, такие красивые - обалдел, честное слово. Наверное это минутное настроение. От хорошей компании получаю удовольствие.

Корр. : А Охота, рыбалка?

В.Рожков: нет никогда не охотился .Стрелять люблю, убивать нет. В этом отношении я человек не азартный.

Корр.: А поварское искусство у тебя в почете?

В.Рожков - Люблю есть, сам готовлю редко, но пытаюсь что-нибудь эдакое сделать.

Если честно я очень люблю гостей принимать. Поговорить, угостить. Мне это приносит удовольствие. Я по натуре домосед.

Корр.: Вы вообще-то человек азартный?

В.Рожков: Как правило. Не люблю проигрывать, даже настроение портится когда так случается. И тогда я делаю все возможное, чтобы на втором круге цель достигнуть.

Не люблю на дороге дорогу уступать. Скорость люблю, принимаю вызовы.

Корр.: Вы что дуэлянт?

В.Рожков: Да нет, если соревнования устраиваются специально, мне не интересно. Мне интересно вдруг, с неба свалилось. И ты перед фактом, что нужно действовать.

Корр.: А вы мастеровой человек, руками что-то делать умеете.

В.Рожков.: Я конечно, не краснодеревщик, но руками работать могу. Даже больше скажу. Дачу с кровлей ставил один. Вообще я строительством занимался ,и не случайно в нашем предприятии как одно из направлений действует строительная компания.

Корр.: А в жизни вам часто приходилось рисковать, вообще вы рисковый человек.

В.Рожков: Я всегда был лидером по натуре - и в деревне, и в школе , и в фазанке, и в институте. А следовательно в каких-то вопросах человек рисковый. Мне вообще пришлось долго жить в обстановке, когда действовало железное правило - надо уметь постоять за себя.

Корр.: А что вы своим детям втолковываете - будь честным , будь сильным, будь работящим.

В.Рожков: Дети у меня растут честными, это я ответственно заявляю. Учатся они прекрасно. Это как бы само собой подразумевается, втолковывать не надо. Я пытаюсь их убедить ,что самое главное быть добрыми. Человек если он милосерден, если он добр - состоялся. Это по моему основа. В самых сложных ситуациях нередко и ум, и сила отступают перед умением понять собеседника, перед желанием помочь нуждающемуся. Я наверное выжил в той голодной степи, потому что общался с людьми очень добрыми.

Корр.: Владимир Ильич, откуда у вас такая тяга к науке, собственно научной деятельностью вы ведь фактически никогда ею не занимались. И даже формально научного звания у вас нет. А речь идет о самом современном оборудовании. самой современной технологии.

В.Рожков: Я по образованию экономист. Этого достаточно, чтобы понять - деньги зарабатываются не на отсталых технологиях и производстве. Обычно самые прибыльные технологии - они же самые современные. Когда технологии устаревают - нормы прибыли снижаются, зарабатывать деньги становится все сложнее и сложнее.

У нас сегодня заработать деньги честно, при таких налогах можно или при наличии самых современных технологий или в теневой экономике, где затрат на налоги нет вообще.

А поскольку мы работаем в легальном секторе экономики - денно и нощно думаем , как повысить рентабельность, как усовершенствовать все стадии процесса производства, чем не только привлечь, но и удержать клиента.

Корр.: Но ведь вы воспитывались на экономических теориях марксизма-ленинизма. Откуда же тогда такой рыночный подход.

В.Рожков : Это вообщем-то ... Маркс.В его работе «Капитал» в принципе все подробно сказано. И потом, если отбросить всю идеологию, то один из четких выводов Маркса гласит - что экономика должна строиться на самых современных производительных силах.

Да, воспитывался я на марксистской экономической теории, но и другие экономические модели мне знакомы. Самообразование - великая вещь. Я всю жизнь учусь и конечно, определенные коррективы делаю.

Корр.: Тогда скажите, у вас у самого существуют прогнозы относительно нашего экономического развития. Долго ли нас будет лихорадить, когда, экономические подходы возобладают над любыми другими схемами. Ведь даже с точки зрения собственного риска. Вы вложили в производство большие деньги. Наверное капитал, который был пущен в дело, позволил бы тебе безбедно существовать долгие-долгие годы и не только в России. А ну как колесо истории повернется вспять. Или это действительно необратимо.

В.Рожков:А чем я собственно говоря рискую? Да по большому счету с точки зрения бизнеса - ничем. На себя я трачу очень мало. Мы в основном производим - новые здания, новые технологии, новые предприятия. Это никуда не вывозится - это функционирует здесь. Да, конечно, какая-нибудь другая власть может все отобрать. Хотя этот сценарий развития кажется фантастическим сегодня. Тогда мне будет жалко, что моим детям понадобится все начинать с начала.

И потом, любая власть уже учла, я надеюсь, исторический горький опыт - уравниловка и колхоз ни к чему хорошему не приводят. Производство при этом не работает или работает очень плохо...

Рыночные отношения ,конечно ,подвержены периодическим кризисам, но и с ними научились бороться. А то, что в нашем государстве с каждым годом будет лучше и легче работать - а следовательно и жить, я не сомневаюсь ни на секунду. Весь вопрос когда...

Я согласен с Лужковым, который говорит, что мы слишком увлеклись разрешением общих макроэкономических проблем. К тому же слишком много теории. И за всем этим подзабыли, что существует еще и реальная жизнь, предприятия, производство. В государственном масштабе это все отодвинулось. За политическими проблемами мы потеряли много предприятий с их КОНКРЕТНЫМИ БОЛЯЧКАМИ.

Лужков совершенно правильно обозначил главную проблему современной экономики России - сделать так ,чтобы стабилизировать работу основного звена всей экономики - конкретного предприятия. Малого, среднего, большого. Не важно. Важно, чтобы наконец перейти к стабилизации их деятельности

Корр. : - Хочу спросить, Вас, Владимир Ильич, как человека, который вобрал в себя многие черты сегодняшнего предпринимателя. Слушая вот эти многочисленные разговоры о том, что завтра будет лучше, послезавтра, через месяц, через год, вы не устаете верить? Не посещает ли вас идея бросить все и податься туда, где тепло и светло, где уже стабильно и все ясно.

В.Рожков: Меня эти мысли еще не посещали. Иногда, правда, хочется в отпуск съездить. Некогда. Другая мысль не дает покоя - предпринимателю в России сегодня очень сложно быть законопослушным налогоплательщиком. Иной раз думаешь, ну все делается, чтобы хитрить и таким образом выживать. Вопреки многому стараемся следовать букве закона. Остается надежда, что эта проблема будет в конце-концов решена .

Корр.: Тема бизнес и власть. Вы достигли определенного успеха и определенного уровня в своем деле. Следовательно вы знаете, как и что нужно делать, чтобы добиться положительного результата. Если бы вы попали во власть.

В.Рожков: Работа наших политических руководителей - это очень сложное испытание. Проходят его единицы, может быть из тысяч. Потому что власть сегодня это огромные финансовые ресурсы, это собственность и ее передел, это капитал и возможность его создания и увеличения. Тем кто находил в себе силы и смелость заниматься управлением на государственном уровне - бог в помощь. Я лично пока к такой работе не стремлюсь.

Я только хотел бы сказать , что предвыборные лозунги и практические результаты очень часто не совпадают. А я привык делать то что обещаю.

Иногда сидишь у телевизора и ощущаешь шкурой как тебя обувают наши государственные мужи. Говорят нереальные вещи, чтобы получить голоса, зачем такое лукавство, если есть возможность жить по другому. Я больше думаю о том, что пора бы в России сформироваться сильным партиям, а не грызться между собой фракциям.

Сильная партия не позволит беззастенчиво манипулировать словами, не позволит врать и морочить головы.

Корр.: Можете ли вы сказать о своих политических симпатиях, есть ли у вас собственный план обустройства этой страны, этой жизни

В.Рожков: Я приверженец социалистических идей. Социалистические идеи - это понятие о справедливости, которые должны возобладать. Рано или поздно, но люди встанут на позиции справедливости. Тот коммунизм или социализм, который был построен в России большевиками, даже на мгновение не повторял то, о чем писали французские просветители. От настоящих социалистических идей в России остался пшик. Вы почитайте Руссо, Гольбаха, Гельвеция - там же социалистическая идея совсем другая... Гуманизм ,а именно он лежал в основе социалистический идей рано или поздно спустится на нашу землю

Корр.: Стоп,стоп.стоп.Что значит идея справедливости. Взять твою типографию и разделить между всеми. Это уже было.

В.Рожков: Вообще я увлекаюсь фантастикой. То есть люблю пофантазировать. Фантастика раскрепощает ум и позволяет мыслить. Наше понятие о справедливости ,когда надо все раздать по винтику - идет о т слабого развития общества. Справедливость никогда не связывается с раздачей. Справедливость - это возможность создать нормальные условия для человеческой жизни. В будущем это реально.

Понимаете, потребление у человека очень ограничено. Чисто материальное потребление ограничено. А вот духовное потребление оно безгранично. Именно это последнее двигает прогресс. И именно духовное развитие будет определять такое понятие как СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Корр.: Коль так, коль скоро ты постоянно говоришь о людях, о народе, что ты думаешь о нашем народе. Будет ли у нас мир, будет ли у нас будущее?

В.Рожков: Я горжусь нашим народом. У нас очень богатая история, наши люди имеют прошлое - это и богатейшая культура. Я полностью согласен с тем, что наш народ - великий. Большинство стран имеют новую историю, а у нас тысячелетняя история, а значит и традиции ,и воспитание, и понятия .Я люблю свой народ.

Корр.: Много ли вы читаете с карандашом ?

В.Рожков: Специальную экономическую литературу действительно приходится читать с карандашом. К сожалению, художественную литературу практически не остается времени. Разве что во время перелетов из города в город. Правда когда появляется возможность, я больше люблю перечитывать книги. Вот недавно Голсуорси читал .Честное слово, просто отдохнул.

Я далек от писательских кругов, но тот разлад, который произошел в Иркутской писательской организации ,он никому на пользу не пошел. Живем на одной земле, культура одна - российская , дети в одних и тех же школах, вузах учатся. ... Национальная идея это одно, а национализм, это как говорится совсем другое.

Корр.: А в твоей собственной жизни были ли такие поступки ,за которые тебе стыдно, которые бы ты сейчас не совершил никогда ?

В.Рожков: я человек, жизнь до сих пор складывалась не просто. Были и ошибки, были достижения и поражения. Повторил бы я свои ошибки что называется с высоты пройденных лет?Сложно сказать. Каждый раз была конкретная ситуация. Мои ошибки к счастью не касались общественной жизни, они не были противоправны, они носят внутренний характер. Я могу признать что я был не прав, хотя это и нелегко.

Корр.: Вы человек склонный к самоанализу.

В.Рожков: Скорее всего я человек уравновешенный, без резких перепадов. Но к самоанализу прибегаю частенько. Если ты руководитель, ты обязан давать оценку своим поступкам. Это не самобичевание, это реальное сопоставление сказанного и сделанного.

Корр. : Вернемся к вашему бизнесу. Вы осознаете, что вы замахнулись на всесибирское дело, а именно создание многоотраслевого полиграфического комплекса . Фактически это может быть первая частная корпорация или холдинг в области полиграфического производства.

В.Рожков: мы следуем строго правилам, законам, которые работают в рыночных условиях. Если сегодняшние условия позволяют охватить больший сектор рынка - мы идем на это. Самоцели создать некий гигант, или идеи-фикс - расползтись со своей фирменной маркой по России у нас нет. Я вообще не сторонник гигантизма.

Корр.: А вас не пугает что у вас сегодня практически нет конкурентов. Как акционерное предприятие вы более гибкие, чем неповоротливые, обремененные инфраструктурой государственные типографии, как владелец вы принимаете оперативные решения гораздо быстрее. Не зазнаетесь, не потеряете « нюх»? Другими словами внутренних ограничений у вас нет, а внешних пока еще нет.

В.Рожков: Я считаю, что конкуренты все-таки есть. Вероятно в силу объективных причин они нам во многом уступают, но завтра я уверен конкуренты появятся и они будут очень сильными. Быть лидером дело непростое, есть опасность не заметить, как соперник бежавший сзади начинает тебя догонять и в итоге обгонять.

Повторяю, рынок станет более насыщенным и в области полиграфических услуг, и конкуренция будет более сильной и грамотной. Меня это не пугает.

И потом мы не собираемся становится монополистами. Монополист всегда развивается медленнее, и в итоге он проиграет.

Полиграфия в какой-то степени аккумулирует все лучшие достижения , экономики. С оживлением экономики оживет все и культура и наука и сразу же оживет полиграфическое дело. Вот тут конкурентов объявится целая армия.

Корр.: По вашему может наступить такое время, когда ты соберешь всех своих компаньонов и скажешь, все ребята, баста. Отныне я занимаюсь только своей личной жизнью, бизнес мне стал не интересен.

В.Рожков.: Сегодня такого ощущения нет. Но если я увижу, что мои решения не отвечают современному положению дел, тому уровню ведения бизнеса, который сложится, если мне докажут, что мое присутствие тормозит прогресс, уйду в тот же день. Буду просто владельцем своих акций. Это вовсе необязательно быть владельцем и одновременно руководителем компании.

Кстати говоря, я прекрасно осознаю, что я, если можно так выразиться, переходной тип руководителя. Мы из одной экономической системы движемся в другую. Но уже сейчас появляются молодые перспективные руководители, которые не обременены прошлым. У них нет тех комплексов, которые есть у нас и мешают нам.

Корр.: Вы уверенны, что то ,чем вы занимаетесь сегодня - Ваше дело или так сложилось, но тебе к примеру, больше нравиться заниматься наукой, преподавать...

В.Рожков.: Безусловно считаю, что занимаюсь своим делом. Мне интересно, у меня есть идеи. Как это не покажется странным, но в своих школьных мечтах, грезах я часто думал о больших заводах и фабриках, потому что живя в деревня ,я никогда в жизни их не видел. Однажды нам раздали учебники и в одном я увидел картинку завода и текст по ней о крупном промышленном предприятии. И я был твердо уверен, что тот кто руководит таким предприятием обязательно должен быть сильным, смелым, честным. Словом, суперчеловеком. И моя детская мечта была такой - обязательно стать директором такого крупного предприятия. Детские мечты, кстати говоря, многих из нас программируют на определенные действия. И я к своему предприятию можно сказать шел с детства.

Интервью подготовил С.Гольдфарб