Лыжи против сноуборда: выбираем лучший зимний вид спорта для занятий в Иркутске Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Еще одна идея и для спорта, и для отдыха в эпоху пандемии - «самоизолироваться» где-нибудь на склоне и рассекать по трассе на сноуборде или горных лыжах. Считаете, что эти развлечения трудны и опасны? Напрасно! Если очень захотеть, то освоить доску или уверенно стоять на горных лыжах можно уже через пару занятий с инструктором.

Когда стоите перед выбором…

Начинающие экстремалы, которые впервые приходят в магазин спорттоваров, часто сталкиваются с проблемой выбора между горными лыжами и сноубордом. Лыжи напоминают физкультуру из школьной программы, а вот второй снаряд - это крутизна, головокружительные трюки и… опасность для здоровья. Но это только на первый взгляд.

- Если сравнивать сноуборд и горные лыжи, то можно сходу отметить два существенных различия: это сложность обучения и цена, - рассказывает инструктор одного из горнолыжных курортов Антон Кардаполов. - Например, полное обмундирование горнолыжника стоит значительно дороже, чем доска и комплект защиты для сноубордиста. Но при этом кататься на борде сложнее - во многом потому, что обе ноги во время движения скованы. А вот на лыжах ты не только отталкиваешься с помощью палок, но и свободно маневрируешь, что упрощает обучение.

Поэтому не стоит в выборе направления опираться именно на финансовую составляющую. Лучше один раз купить тот снаряд, который по душе, и получать удовольствие от катания долгие годы.

Итак, вы определились. Похвально. Но до покорения крутых склонов еще очень далеко, ведь никто не выполняет, например, сальто на сноуборде на первом же занятии. Кстати, учиться катанию на борде или горных лыжах самому категорически запрещено! В таком случае вы не только рискуете въехать в первый попавшийся на пути сугроб или получить травму, но и выработаете неправильный стиль, который будет очень трудно исправить впоследствии.

Лыжи против сноуборда: выбираем лучший зимний вид спорта для занятий в Иркутске Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Первый прокат - он самый трудный

Поэтому лучшим решением будет обратиться к инструкторам. Благо они есть практически на каждой трассе и могут помочь выработать технику катания и укажут на ошибки.

- В обучении зимним видам спорта решающую роль играет физическая подготовка человека, - объясняет Антон Кардаполов. - Возьмем, к примеру, начинающего лыжника, который в целом поддерживает себя в форме и ходит в спортзал. Он сможет легко освоить азы на первых занятиях. А вот если к нам приходит офисный работник, который не поднимал ничего тяжелее ручки, но внезапно захотел попробовать сноуборд, то в этом случае все сложнее.

Мало того что его мозг взорвется от переизбытка информации, так у него еще и ноги «забьются» от непривычного напряжения. В общем, если ученик готов к трудностям и хорошо впитывает новые знания, он сможет проехать свои первые несколько метров уже через час активных занятий.

Тем не менее занятие этими видами спорта, хотя сноуборд и горные лыжи трудны в освоении, обязательно наградит вас незабываемыми эмоциями и дозой позитивного адреналина. Вы постоянно будете находиться на свежем воздухе и гарантировано получите впечатления, которых точно не испытаете, сидя с кружкой чая и тарелкой салата перед телевизором в новогодние праздники.

КСТАТИ

Главное, чтобы горнолыжный костюмчик сидел

Наверное, самое первое, о чем стоит позаботиться перед спуском помимо покупки снаряжения, - это подходящая одежда. Вряд ли вы получите удовольствие, катаясь в тоненькой куртке и джинсах. Слишком объемный пуховик тоже не подойдет - он будет стеснять движения. Оптимальный вариант - специальный горнолыжный костюм, который можно купить все в том же магазине спорттоваров. Экономить на этом не следует - вы не хотите замерзнуть через 10 минут после заезда!

Также если вы выберете сноуборд, стоит дополнительно купить и специальную обувь, которая будет соответствовать всем параметрам. Такие ботинки подбираются строго индивидуально, их нельзя донашивать за родственниками или знакомыми.

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Три главные ошибки новичков

1. Постоянная боязнь получить травму. Она все время сковывает человека, не дает расслабиться и обрести удовольствие от катания. Поэтому инструкторы советуют на время отбросить страхи и просто насладиться процессом. К тому же если рядом профессионал, то бояться нечего!

2. Попытки научиться с помощью видеоуроков в интернете. При любом раскладе они только осложняют занятия с инструктором. Неправильно поставленная техника - это еще полбеды, самое страшное, когда начинающий лыжник сочтет себя профи и начнет спорить с наставником, теряя драгоценное время, которое мог бы потратить на самосовершенствование.

3. Самостоятельное обучение. Вырабатывается также неправильная техника катания, которая со временем входит в привычку. Намного проще научить сноубордиста, что называется, с нуля, нежели пытаться скорректировать глубоко укоренившиеся ошибки.

ЭТО ВАЖНО

Советы при покупке снаряжения

- Сноуборд выбирается в зависимости от роста спортсмена. В идеале его длина должна быть примерно на 15 сантиметров меньше вашего роста, то есть доходить вам до носа или подбородка. Также стоит учесть вес: если он у вас ниже среднего, то нужно отнять от этого значения 5 сантиметров, а если у вас, наоборот, внушительная комплекция, то нужно, наоборот, прибавить 5 сантиметров.

- Ширина сноуборда подбирается по размеру ноги. Для этой цели существуют специальные таблицы, которые, как правило, есть в магазине спорттоваров.

- При выборе ботинок для борда обратите внимание на их жесткость. Если она больше 5, то такая обувь предназначена для профессиональных райдеров, а если меньше, то для начинающих.

- Если говорить о горных лыжах, то их длина также должна доходить примерно до подбородка спортсмена-новичка. Если нет, то к росту, наоборот, придется прибавить до 15 сантиметров.

- Ширина горных лыж также может быть разной. Так, новичку больше подойдет значение в 65 - 75 миллиметров, а подготовленному лыжнику – 72 - 86 миллиметров

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