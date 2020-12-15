Начальник пожарной части после смены спас троих детей из горящего дома

Николай Медведев. Фото: ГО ЧС Бурятии

«У нас серьезный пожар в доме, который находится рядом с вами, расчет уже выдвигается». Такой доклад от дежурного караула получил начальник пожарной части бурятского села Нижний Саянтуй Николай Медведев, когда вечером 9 декабря вернулся домой после очередного рабочего дня. Мужчина прямо в тапочках выбежал на порог и увидел страшную картину. Из окна квартиры на втором этаже соседского дома валил густой черный дым.

- Я схватил с полки боевку (боевая одежда пожарного. - Прим. ред.), которая всегда под рукой, накинул прямо на футболку, переобулся и побежал на подмогу, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Николай Медведев. - Бригады на месте еще не было. Когда приблизился, из окна второго этажа вместе с тремя детьми выглянула женщина и начала звать на помощь. Увидев меня, закричала: «Что нам делать?».

Квартира женщины оказалась на одной площадке с жилищем, в котором и возник пожар. Дымом за доли секунды окутало весь подъезд, и мама троих ребятишек двух, пяти и восьми лет оказалась в ловушке.

- Я крикнул ей, чтобы быстрее собирала детей, - продолжает Николай Медведев. - А сам побежал в подъезд. Из-за дыма там действительно ничего не видно было на расстоянии вытянутой руки. На ощупь добрался до квартиры, где были «пленники». Забрал у нее ребятишек и все вместе также на ощупь выбрались на улицу.

После этого Николай Медведев еще постучался в каждую дверь и убедился, что все жильцы успели спастись. Тут и коллеги подоспели. Они пробрались в горящую квартиру и потушили огонь. Оказалось, что там произошло короткое замыкание электрооборудования, а хозяина дома не было.

По поводу спасения детей Николай Медведев скромно говорит, что это была простая эвакуация.