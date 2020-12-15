Сибиряк, переболев COVID-19, посвятил песню вылечившим его медикам

Автор-исполнитель Евгений Коновалов 12 дней провел в ковидном госпитале, а после выписки посвятил врачам песню. Фото: личный архив.

«Словно став солдатами, каждый день - на смертный бой.

Белые одежды для людей, как свет надежды.

Вновь больных палаты и близка чужая боль,

И в борьбе за жизни знают: важен миг любой»…

Эти душевные строчки автор-исполнитель из Ангарска Евгений Коновалов спел для медиков, которые сейчас борются с COVID-19. А вдохновился он на песню-благодарность, оказавшись в ковидном отделении местного лечебно-диагностического центра.

- Мы всей семьей - с женой и двумя дочками - заболели еще в конце октября. Вероятнее всего, заразу подхватила старшая в школе, - рассказывает "КП"-Иркутск Евгений. - Они, к счастью, перенесли болезнь легко, а у меня начались слабость, тошнота, головокружение и сильное глазное давление. Никогда таких симптомов не испытывал. Мне становилось все хуже и хуже. Через пять дней появились невыносимый кашель, температура 39 и одышка, причем такая, что не было сил встать с кровати. Воздуха не хватало. Не мог ходить, не мог есть, только пил воду и морсы, и кашлял, кашлял… Непривычно и тревожно.

Анализ подтвердил COVID-19. Это был как раз тот период, когда скорых и мест в больницах не хватало, а лекарства в аптеках смели подчистую. Поэтому Евгению назначили лечение по телефону, а нужные препараты друзья отправили ему посылкой аж из Москвы. Компьютерная томография показала поражение легких: одно 30%, другое 15%. Ему становилось все хуже, и повторное МСКТ через пять дней показало 60% поражения легких. Сибиряка госпитализировали.

- Как только пойду на поправку, обязательно посвящу вам песню! - заверил музыкант медиков, едва оказавшись в палате.

И слово сдержал. Первые строчки пришли на ум, когда ему поставили капельницы, - стало легче дышать, появились силы и аппетит. Лежа на больничной койке, сочинил припев и музыку, а основной текст песни написал вместе с соавтором Ириной Демидовой из Черемхова.

- По больнице мигом разлетелась весть о будущей песне. Я чувствовал, что врачи ждут, и что им будет это очень приятно, - вспоминает Евгений Коновалов. - Мне хотелось их отблагодарить, ведь они подняли меня на ноги буквально за 12 дней. Внимательно следили за моим состоянием, кормили вкусно и сытно, заботились. Бывает, с утра заходит врач, ласково треплет по плечу: «Ну что, Женька, как ты сегодня? Выше нос!» И так со всеми пациентами. Видно, что медики сейчас трудятся по зову сердца, не иначе. Рискуют своим здоровьем и жизнью, чтобы спасать других. За это низкий им поклон и безмерное уважение.

Восстановившись после коронавируса, к концу ноября Евгений записал песню, рожденную в ковидном госпитале.

«Вы подбадривали меня, а теперь моя очередь поддержать вас», - с такими словами отправил ее врачам, которые его вылечили. Слушая, они не могли сдержать слез.

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