Банду вымогателей, которые похищали и избивали людей, осудят в Иркутске

Помимо вымогательств, они занимались незаконным оборотом оружия. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске будут судить банду вымогателей, которые кошмарили горожан в начале 2018 года. Создал ее местный житель с криминальным прошлым. Решил, так сказать, установить свой "авторитет" в известных кругах. Следователи говорят, лидерских и организаторских качеств ему не занимать. Поэтому группировку из сорвиголов вокруг себя он сколотил довольно быстро.

- Обвиняемые дерзко и цинично совершали преступления, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Они похищали людей, жестоко избивали, кому-то причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими признаны восемь человек.

В основном, доставалось жителям Свердловского района. А помимо издевательств над горожанами и вымогательств, банда пыталась незаконно изготавливать и продавать оружие. Они рассчитывали, что развернутся в криминальной сфере.

Но недолго преступники гуляли на свободе. Летом 2018-го их окончательно накрыли сотрудники ФСБ и полиции. Оружие, боеприпасы, сотовые телефоны - все вещдоки изъяли. Начались допросы, экспертизы...

И вот расследование уголовного дела завершилось. Десять обвиняемых скоро услышат приговор суда. Отвечать они будут за все: за создание банды и участие в ней, за похищения людей, за вымогательства, за незаконный оборот оружия и за увечья, которые нанесли жертвам. Список статей огромный - каждый ответит за то, в чем был замешан.