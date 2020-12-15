Стали известны имена победителей конкурса «Комсомолки» «Моя модная маска». Рисунок Зарины Шодиевой принес ей победу.

Подводим итоги конкурса рисунков средств индивидуальной защиты. Стали известны имена победителей конкурса «Комсомолки» «Моя модная маска». Свои варианты масок к нам в редакцию прислали 87 человек с разных уголков Иркутской области, как из крупных городов – Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Братск, Тулун, так и из небольших поселков и сел – Введенщина, Средний, Перфилово. Были и участники за пределами Приангарья – жители Омска, Нижневартовска, Архангельской области.

Что удивляет, проявить свои творческие способности решили все – от мала до велика – самому юному художнику всего 3 года, самым взрослым – больше 40.

Накануне стали известны имена победителей конкурса «Комсомолки» «Моя модная маска». Итак, барабанная дробь!

Первое место у Зарины Шодиевой из Иркутска. Ей – 17 лет. Может быть, ее вариант маски вызвал у читателей больше доверия, ведь в подписи к своему рисунку девушка указала, что учится на медика и на лекциях им не раз говорили о СИЗ. За нее свой голос отдали 1177 зашедших на сайт irk.kp.ru. В награду от «Комсомолки» за первое место студентка-медик получит приз - 15 000!

- Ни для кого не секрет, что многих обременяет ношение масок, надеюсь, что этот конкурс поможет всем нам привыкнуть к маскам, и мы будем носить их с удовольствием и пользой, - говорит Зарина. - Берегите себя и своих близких.

Второе место у школьницы из поселка Средний в Усольском районе Киры Дудиной. От первого места она отстала всего на 42 голоса. Девочка предлагает, чтобы на масках изображали лучезарное солнце, в центре которого гордость жителей региона – Байкал. В подарок Кира получит смартфон.

- Солнце олицетворяет тепло, радость, зарождение новой жизни, а Байкал - величие и силу нашей Сибири, - считает призер конкурса «Моя модная маска» Кира Дудина. - Имея тепло, радость и силу, мы победим эту страшную болезнь!

Третье почетное место на пьедестале занимает Константин Лазарев из Усолья-Сибирского. Его приз также – смартфон. Усольчанин изобразил на маске оленей в лесу.

- Я хочу, чтобы в моем родном краю было бережное отношение к природе, - объясняет выбор Константин. - Человек в силу своих возможностей может просто перевернуть весь мир. Давайте Вместе сохраним все великолепие природы. И вот увидите, что Земля нам ответит только добром.... Все вместе преодолеем препятствия и жизненные ситуации.

Так стали известны имена победителей конкурса «Комсомолки» «Моя модная маска». Как обещала «Комсомолка» призовых мест всего восемь. Пять участников, занявшие с 4 по 8 место в голосовании, получат в награду грамоту и книгу из коллекций «Комсомольской правды». Это Александра Виноградова, Эмилия Титарева, Ангелина Сокольникова, Валерия Корнельзен, Наталья Быкова.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса провести награждение сейчас невозможно. Вручат призы победителям и участникам в январе, после праздников. Посмотреть какие рисунки присылали на конкурс можно здесь.

НА ЗАМЕТКУ!

По всем возникающим опросам обращайтесь по тел. 8 (3952) 20-80-04, доб.110 с 09.00 до 18.00

КОНКРЕТНО

Стали известны имена победителей конкурса «Комсомолки» «Моя модная маска», как распределились места:

1. Зарина Шодиева, Иркутск

2. Кира Дудина, п. Средний

3. Константин Лазарев, г. Усолье-Сибирское

4. Александра Виноградова

5. Эмилия Титарева, г. Иркутск

6. Ангелина Сокольникова, г. Усть-Кут

7. Валерия Корнельзен, г. Усть-Кут

8. Наталья Быкова, г. Усолье-Сибирское

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