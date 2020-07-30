Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июля: 200 заразившихся скончались в регионе с начала пандемии

Коронавирус в Иркутске, 30 июля. В регионе по-прежнему растет количество случаев заражения. Ежедневный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией все еще внушителен. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 140 заразившихся. Общее число случаев заражения на территории Приангарья уже 13 422.

Статистика по коронавирусу в Иркутской области на 30 июля сообщает о том, что госпитализированными остаются 853 пациента, еще 2 809 человек лечат амбулаторно. За последние 24 часа из медучреждений региона выписали еще 175 выздоровевших, общее число тех, кому удалось справиться с инфекцией - 9 584.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июля. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 30 июля: с начала пандемии скончались уже 200 человек

Увы, во время распространения COVID-19 в Иркутской области не удалось избежать летальных исходов течения заболевания. Как сообщили сегодня в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье, с начала пандемии в регионе умерли уже 200 инфицированных. Трое скончались за минувшие сутки.

Причиной смерти 129 стал именно коронавирус, еще 71 инфицированный был болен другими тяжелыми заболеваниями. Также известно, что в больницах на сегодняшний день еще 58 пациентов – «тяжелые».

Коронавирус в Иркутске, 30 июля: переоборудованные под коронавирусные госпитали медучреждения возвращаются к обычной работе

Первыми после дезинфекции вернутся к докоронавирусному режиму работы гериатрический центр и курорт «Ангара». По мере снижения количества больных коронавирусом возвращаться к привычной работе будут и другие учреждения. Об этом на заседании оперативного штаба накануне рассказала и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева.

Сейчас также составляется график диспансерного приема жителей Приангарья старше 65 лет, а также тех, кто болен сердечнососудистыми заболеваниями. Обследовать их будут на дому либо в поликлинике, но в выходные дни. На территории региона 360 тысяч сибиряков старше 65 и 11 тысяч человек с сердечнососудистыми болезнями.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июля. Данные предоставлены Оперативным штабом по коронавирусу в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, 30 июля: что уже работает

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