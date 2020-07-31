2020-07-31T07:00:52+03:00
Происшествия

Молния убила человека на крыше дацана в Бурятии

Трагедия произошла, когда двое рабочих ремонтировали кровлю
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Молния убила человека на крыше дацана в БурятииМолния убила человека на крыше дацана в БурятииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Трагедией закончились работы на крыше Анинского дацана в Хоринском районе Бурятии. Днем, 30 июля двое мужчин ремонтировали крышу дацана. Внезапно испортилась погода, небо накрыли черные тучи, и началась гроза. Неизвестно, то ли рабочие не успели спуститься вниз и скрыться от непогоды, то ли решили продолжить ремонт кровли, но очередной удар молнии пришелся прямо в них.

Через несколько минут сотрудники дацана заметили, что оба пострадавших находятся без сознания. Оказалось, что 40-летний мужчина погиб на месте, его 33-летнего напарник выжил. С ожогами его доставили в реанимацию Хоринской больницы.

- Сейчас он находится в стабильном состоянии, - рассказал корреспонденту «КП»-«Иркутск» главврач Хоринской ЦРБ Вячеслав Дондоков. – Молния прошила его насквозь сверху вниз. Мужчина в сознании.

Добавим, что две недели назад в той же Бурятии молния ударила в стадо рогатого скота недалеко от села Новая Брянь. Помимо животных травмы также получил пастух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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