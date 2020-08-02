Где в Сибири выгодно сдавать квартиру в аренду

Иметь «запасные» квадратные метры для сдачи в аренду сегодня хотят многие. И ипотеку берут не только те, кто хочет купить первое жилье. Стандартная схема для инвестиций выглядит так – в двушке живу сам, однокомнатную сдаю студентам. Прибыльно. Гарантированный приток 12-14 тысяч рублей в месяц. Но так ли это выгодно, как кажется? Эксперты компании «Мир квартир» выяснили положение вещей в разных городах России

«В Магнитогорске доходность сдачи жилья составит 10,5% годовых – это весьма много. Затраты же на покупку квартиры отобьются уже через 9 с половиной лет.Хорошие результаты показали также Астрахань, где доходность равняется 9,8%, а окупаемость – 10,2 года, Череповец (9,1% и 11 лет), Нижний Тагил (8,6% и 11,6 года) и Грозный (7,9% и 12,7 года)», - сообщают аналитики портала.

В общем, в лидерах – юг страны и промышленные города Урала. Средняя доходность квартиры по стране составила 6% годовых, средний срок окупаемости – 16,6 года. А что в Сибири? Скажем сразу. Иркутск, из-за того, что по стоимости жилья может сравниться с Новосибирском и невысокой стоимости аренды, в этом смысле самый малодоходный. Затраты на покупку недвижимости покроются только через 19, 5 лет, а приносить она будет 5, 1% годовых. Другое дело - Кемерово. Здесь квартиры много дешевле, а годовых по ним можно получить – 6, 9%. Вопрос с окупаемостью закроется через 14, 8 года. Прибыльно для инвестиций покупать и квартиры в Улан-Удэ, здесь ждать, пока отобьется цена, придется 16 лет. Но в Красноярске – надежнее. Стоимость квадратных метров здесь недешева – в среднем 3, 62 млн. рублей. Но аренда подороже – 19 тысяч, и это все решает. Затраты вернутся через 15, 7 лет, а приносить в год апартаменты будут 6, 4% годовых.

Как же поступить, если получается, что овчинка выделки не стоит? Иркутяне чаще приобретают для сдачи в аренду небольшие студии, обходясь малой кровью (тут можно уложиться в 2 миллиона, а цена аренды в среднем 12 тысяч в месяц). Считаем. В этом случае получается, что стоимость жилья вернется за 13, 8 лет. Конечно, для чистоты подсчетов во всех случаях предполагается, что недвижимость сдается непрерывно, не учитываются траты на ремонт и тому подобное.

Где в Сибири выгодно сдавать квартиру в арендуФото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОРТАЛА

-Сделайте аккуратный ремонт

«Хотя сдача жилья внаем дело непростое, мы видим, что в большинстве регионов доходность от аренды превышает доходность по банковским вкладам, которая сегодня составляетв основном 4-6%. При покупке квартиры для этих целей следует обращать внимания нате качества недвижимости, которые делают ее привлекательной для арендаторов: близость к центру города, станциям метро и другим транспортным путям. Следует сделать простой, но аккуратный и современный ремонт, обставить квартиру добротной, долговечной мебелью и оборудовать необходимой техникой. Тогда жилье будет меньше простаивать и дороже сдаваться, что в конечном итоге повысит его доходность и ускорит окупаемость».

“ПолитБазар” на радио “Комсомольская правда”. Обсуждаем выборы губернатора Иркутской области. В регионе как никогда высока потребность в позитивных изменениях. Что предлагают кандидаты, каковы у них шансы и перспективы, на что они делают ставки? 00:00 00:00

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