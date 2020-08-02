2020-08-02T09:54:49+03:00
Общество

День ВДВ в Иркутске 2020: залпы из автоматов в воздух, гвоздики у Вечного огня, колонна БТР

Как отметили День ВДВ в Иркутске 2 августа 2020 [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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День ВДВ в Иркутске 2020: залпы из автоматов в воздух, гвоздики у Вечного огня, колонна БТРДень ВДВ в Иркутске 2020: залпы из автоматов в воздух, гвоздики у Вечного огня, колонна БТРФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«За ВДВ!». День ВДВ в Иркутске 2020 отметили несмотря ни на что: пандемия коронавируса не смогла отменить торжественное празднование Дня воздушно-десантных войск. В этом году голубые береты отмечают юбилей – 90-летие со дня основания.

Именно столько лет прошло со дня выполнения тактического задания на учениях под Воронежем, когда 12 человек десантировались на парашютах. Спустя год десантники уже стали неотъемлемой частью Красной армии. Никто и спорить не будет, что этим бойцам под силу выполнить самые сложные задачи. Именно поэтому негласным девизом ВДВ считается фраза «Никто, кроме нас!».

Празднования Дня ВДВ в Иркутске 2020 начались с торжественного митинга у Вечного огня. Все причастные и все желающие, обычно это ветераны, служившие в ВДВ мужчины, их родственники и знакомые собрались у мемориала. Почтили память павших бойцов залпами в воздух, возложили цветы к Вечному огню. Пока произносились праздничные речи и поздравления, ребятишки могли полазить по бронетранспортерам, которые потом стали во главе шествия к памятнику Ветеранам-Десантникам. Смотрите снимки фотокорреспондента «Комсомолки» со Дня ВДВ в Иркутске 2020.

БТР вызывали интересы у детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БТР вызывали интересы у детейФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020:место встречи друзей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020:место встречи друзейФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: почтили павших воинов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: почтили павших воиновФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020 отметили 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020 отметили 2 августаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: подрастает смена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: подрастает сменаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: "Никто кроме нас!" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: "Никто кроме нас!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: пандемия коронавируса не смогла помешать празднованию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: пандемия коронавируса не смогла помешать празднованиюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: голубые береты собрались все вместе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020: голубые береты собрались все вместеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Голубым беретам - 90! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Голубым беретам - 90!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ 2 августа 2020: на лицах десантников улыбки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ 2 августа 2020: на лицах десантников улыбкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На празднике были и ветераны ВДВ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На празднике были и ветераны ВДВФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День ВДВ 2020 в Иркутске сибиряки несли цветы к Вечному огню Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День ВДВ 2020 в Иркутске сибиряки несли цветы к Вечному огнюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Днем ВДВ вас, иркутяне! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Днем ВДВ вас, иркутяне!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВДВ -90! Нужно запечатлеть этот момент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВДВ -90! Нужно запечатлеть этот моментФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020 отмечали все причастные, все желающие, их родственники, друзья и знакомые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День ВДВ в Иркутске 2020 отмечали все причастные, все желающие, их родственники, друзья и знакомыеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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