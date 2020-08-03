Чем опасен борщевик Сосновского, который разрастается под Иркутском

- Наткнулась на даче на борщевик, красные пятна и волдыри - по всей руке! - жалуется иркутянка Анна. - Хорошо, хоть не болит…

Специалисты говорят, что сибирячка, очевидно, столкнулась с самым безобидным видом - борщевиком рассеченным. Этот сорняк распространен на всей территории Иркутской области. Чуть реже у нас встречается борщевик сибирский. Оба эти растения хоть и способны вызвать ожог у людей с чувствительной кожей, но особой опасности не представляют. В отличие от борщевика Сосновского, который сейчас разрастается в поселке Молодежный, неподалеку от Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.

Чем он так страшен? Специалисты поясняют - сорняк молниеносно разрастается, вытесняя все другие растения. В высоту он - больше двух метров, а тысячи семян разносит ветром за километры вокруг. Соприкоснувшись с этой травой, независимо от чувствительности кожи, можете получить ожог.

- Борщевик Сосновского в 1950 годах казался перспективной кормовой культурой, с ним проводились опыты, - рассказывает «КП» - Иркутск заведующая отделом биоразнообразия и биологических ресурсов Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Алла Верхозина. - В 1970-х его высаживали и в Иркутске на полях вблизи сельхозакадемии.

Однако молоко у коров, питавшихся этим сорняком, горчило, да и о его вреде для человека быстро узнали. Опыты прекратились, но борщевик Сосновского сам стал атаковать земли, причем в разных регионах страны. Ни морозы, ни жара ему нипочем! Вот и возле тех аграрных полей в Молодежном под Иркутском он потихоньку «обживается». Каким-то образом сохранился за эти годы.

- Заросли борщевика Сосновского - реальная проблема в Сибири, особенно в Республике Алтай, Алтайском крае и Томской области, - отмечает Алла Верхозина. - Под Иркутском пока не столь серьезная ситуация. Но за год территория, где разместился сорняк, увеличилась, навскидку, примерно в половину. Нужно с ним бороться. Как? Способы разные. Самый подходящий для нашей местности - выкосить. Выводить химикатами - не лучший вариант, они могут попасть на соседние земли. Иногда еще выпускают овец для вытаптывания.

А теперь о том, как отличить борщевик Сосновского от других видов. Растение голое, не пушится. На стебле и листьях - красноватые пятна. Расцветает он гораздо позже, чем его «собратья», и заметно крупнее.

КОНКРЕТНО

Скосить, а потом выкопать

- Если нашли борщевик у себя на участке, то сначала его нужно выкосить, а затем выкопать с корнем, - рекомендует агроном Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», подведомственного Россельхознадзору, Марина Гярвене. - Главное, чтобы не успели вызреть семена в его «зонтиках», они очень легкие, и могут разлететься далеко вокруг. И не забывайте защититься! Голыми руками не хватайтесь, надевайте перчатки, чтобы сок не попадал на кожу.

ВАЖНО

Как уберечься от ожога

- Сам по себе борщевик не ядовит. Он лишь повышает чувствительность кожи (особенно влажной) к солнечным лучам, - поясняют специалисты. - Самый верный способ избежать ожога, если залезли в заросли сорняка - сразу промыть кожу проточной водой с мылом, а затем прикрыть одеждой, чтобы не «сгорала» под воздействием ультрафиолета.

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