2020-08-05T10:36:56+03:00
Происшествия

Сибирячка украла фото красотки в соцсетях и от ее имени выманила у поклонника полмиллиона рублей

Жительница Бурятии переписывалась с поклонником несколько месяцев, а получив от него деньги, исчезла [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фото женщины, которая обманула иркутянина на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиФото женщины, которая обманула иркутянина на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Длинноногая брюнетка с длинными волосами и тонкой талией. Такую фотографию поставила на аватарку на своей странице в соцсети 28-летняя жительница Хоринского райна Бурятии Зинаида Петрова (имя и фамилия изменены). Женщина, которая сама не обладала такой яркой внешностью и фигурой, решила опубликовать чужой снимок суперкрасотки вовсе не для того, чтобы найти жениха в интернете. Нет, в планах зацепить хорошего мужчину у нее конечно было, но сделать это она хотела не для того, чтобы найти любовь всей своей жизни, а просто подзаработать. У сибирячки созрел преступный план - развести кого-нибудь на деньги.

Понятно, что с такой фотографией, поклонники яркой брюнетки, которой стала Зинаида, не заставили себя долго ждать. Еще бы, ведь в июле 2019 года, найдя в интернете страницу девушки из Нижнего Новгорода, Зинаида создала страницу-клон. Она стащила у нее снимки, на которых красотка позирует в спортзале, в салоне автомобиля, и поставила их на свою страницу. Одним из первых, кто клюнул, оказался житель Иркутска, который и написал ей сообщение с предложением познакомиться.

Фото красотки, фото которой украла жительница Бурятии. Эта брюнетка вообще не знала, что создали страницу-клон с ее снимками. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото красотки, фото которой украла жительница Бурятии. Эта брюнетка вообще не знала, что создали страницу-клон с ее снимками. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- С удовольствием, - ответила Зинаида, - Тем более мы из одного города.

Между молодыми людьми завязалась переписка. Зинаида, под видом красотки из Нижнего Новгорода флиртовала с ухажером, посылала ему смайлики в виде поцелуйчиков и обещала вскоре встретиться. Но вместо этого, неожиданно перестала отвечать на сообщения и заходить в онлайн.

- Ты где? Почему не отвечаешь? Куда пропала? – спрашивал поклонник, по-прежнему надеясь на встречу. Ответ пришел через несколько недель.

- Я нахожусь в Израиле, у меня рак груди, - наконец, ошарашила своим ответом дама. – Срочно нужны деньги на операцию и препараты. Сможешь помочь?

Доверчивый, и возможно уже влюбленный сибиряк не отказал. Он частями начал отправлять красавице деньги на указанный ею счет. Таким образом, до октября 2019-го он перевел женщине 450 тысяч рублей (!) После этого подруга по переписке исчезла совсем, и мужчина обратился в полицию.

- Мы начали изучать базы данных банка, в котором был зарегистрирован счет этой женщины, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – И выяснили, что он принадлежит 68-летней жительнице Хоринского района Бурятии. Но обманула иркутянина не она. А ее дочь, выйти на след которой труда не составило. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Выходить в сеть Зинаиде теперь захочется не скоро. По этой статье ей грозит до 6 лет тюрьмы. Ну а полицейские сейчас проверяют ее на причастность к другим таким же преступлениям. Кстати, уже известно, что она вела переписку еще с как минимум с двумя мужчинами. Отправляли они ей деньги или нет, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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