Турция, Сочи или Крым: куда поехать в отпуск иркутянам этой осенью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще три недельки - и лето кончится. Как быть, если долгожданный отпуск так и не случился? Планировать его на осень! Многие сибиряки уже задумываются, как, и, главное, где отдохнуть в сентябре-октябре. А выбора все больше, границы постепенно открываются. Так, например, с 1 августа можно полететь в Лондон, Занзибар, что в Танзании, и в Турцию - возобновились полеты в Анкару и Стамбул. А с 10 августа будут доступны полеты на курорты в Анталию, Бодрум, Даламан.

- Но есть один нюанс: пока что самолеты летают за рубеж только из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а прямого авиарейса из Иркутска туда нет, - поясняют сотрудники турагентств. - Разве что лететь с пересадками, кому очень уж хочется…

И, действительно, желающие продлить лето и позагорать на заграничных пляжах, есть. А во сколько иркутянам обойдется отпуск в Турции? Подсчитаем!

- Путевка в Сиде, древний город-курорт на берегу Средиземного моря, на 12 дней на двоих людей стоит около 128 тысяч рублей, - рассказывают «КП» - Иркутск» в одном из крупных местных турагентств. - В эту стоимость включено все: авиаперелеты Иркутск-Москва-Сиде и обратно, пятизвездочный отель, питание, внимательный заботливый персонал, экскурсии… Для сравнения, на 14-дневный отпуск в Сочи двоим иркутянам придется раскошелиться примерно на 80 тысяч рублей. Но! В эту сумму не входит питание, а значит, затраты повысятся, да и гостиница будет только двухзвездочной, сервис, соответственно, пониже. Отдых в Крыму тоже влетит в копеечку, на двоих - не меньше 100 тысяч.

Специалисты говорят - до открытия границ иркутяне разбирали туры в Сочи и Крым, а теперь вот активно заинтересовались Турцией. Видимо, решили потратить чуть больше, чтобы понежиться на берегу моря в другой стране.

- Так же можете забронировать туры на осень в Таиланд или Вьетнам, но есть риск, что отпуск сорвется, - добавляют в турагентстве. - Вьетнам, по нашим предположениям, из-за новой вспышки коронавируса откроют нескоро. Таиланд, вполне возможно, станет доступен этой осенью. Но лучше уж не рисковать, чтобы потраченные на путевки деньги не «заморозились», если авиасообщение все-таки не возобновится. Спрашивают путешественники и о Занзибаре, но туда туров для иркутян пока не организовываем - слишком специфично.

Подсчитываем, что выгоднее - заграничный отдых, который уже доступен, или курорты России Фото: Мария БЕРК

КОМПЕТЕНТНО

Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь КОВАЛЕНКО:

Отдых в условиях пандемии – не самый комфортный

- Заграничный отдых хоть уже и доступен, но в условиях пандемии не очень комфортный. Только представьте: перед поездкой нужно получить справку об отсутствии у вас коронавируса, на отдыхе, например, в Турции – ходить в масках везде, даже на пляже. А приехав в Великобританию и вовсе 14 дней отсидеть на карантине! Да и есть опасения, как бы страны снова не закрыли границы, как Вьетнам. Если очень хочется в отпуск, то можно съездить на Байкал, или побывать, например, во Владивостоке. Но такое путешествие обойдется недешево. Лучше всего пока отсидеться дома, поберечь здоровье, свое и близких, пока не утихнет коронавирус.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Как обезопаситься от COVID-19 в путешествии

• Соблюдайте социальную дистанцию, особенно в транспорте и на пунктах контроля.

• Заселяйтесь в отдельные номера в официальных гостиницах, а не в частные дома или хостелы.

• Обедайте в своих апартаментах или на улице, а не в заполненных кафе.

• Ездите, по возможности, на такси, а не в общественном транспорте.

• Мойте руки с мылом как можно чаще или используйте антисептики, в составе которых не меньше 60% спирта, не трогайте грязными руками лицо.

• Запаситесь медицинскими масками, носите их в общественных местах.

И еще. Возвращаясь из-за границы, до полета нужно будет заполнить специальную форму на Госуслугах, а затем анкету на борту самолета. В течение трех дней после приезда домой нужно сдать анализ на коронавирус, а результаты внести на портал Госуслуг. Если почувствуете недомогание в течение 14 дней, вызывайте врача.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Во Владивосток?

Журналисты телеканала «ТиВиСи» Галина Тюрнева и Николай Текалов в июле как раз на пять дней спонтанно слетали в отпуск во Владивосток. И остались довольны! Правда, посмотреть Дальний Восток, как они рассказали, - удовольствие не из дешевых.

- На авиабилеты туда и обратно каждый потратил 15 тысяч рублей, на проживание в съемной квартире в центре города - по 5 тысяч (общая сумма за жилье вышла 15 тысяч рублей, так как ездили втроем с подругой), - рассказала Галина. - При этом средний чек в кафе - около 1000 рублей на человека, а продукты в супермаркетах - примерно в полтора раза дороже, чем в Иркутске. На еду и развлечения потратили еще примерно по 30 тысяч!

Получается, отдых обошелся каждому не меньше, чем в 50 тысяч. Но зато будет, что вспомнить.

- Потраченных денег не жаль, поездка того стоила, - говорит Николай. – Нагулялись по Владивостоку, это очень красивый город. Музеи и театры, конечно, были закрыты из-за карантина. Но зато мы посетили местные достопримечательности. Побывали на острове Русский и в бухте Шамора, посмотрели на знаменитый Токаревский маяк, а еще отдыхали на пляжах и купались в море.

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