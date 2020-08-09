В зоопарке выхаживают недоношенных детенышей енота, которых мама "постирала" в поилке

Недоношенных детенышей енота выхаживают в зоопарке Иркутска. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной

Сотрудники Иркутской зоогалереи вновь спасают жизнь братьям нашим меньшим. Кого они только ни выхаживали: и ежиков, и бельчат, и летучих мышат… Пришла очередь енотов, которые родились недоношенными и едва не погибли от лап… собственной матери. Но обо всем по порядку.

Родились двое маленьких енотов – мальчик и девочка – месяц назад. Появились на свет малыши раньше срока. В этот момент в зоогалерее все как раз готовились к открытию после карантина и, если бы не этот факт, родившихся малышей просто не заметили бы и не успели спасти.

Такими малышей эвакуировали от матери. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной

- Экспозиция готовилась к открытию, в зоопарке был весь коллектив, поэтому сотрудники успели вовремя вмешаться в ситуацию, - рассказала «КП-Иркутск» координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Оказалось, что у самки неожиданно начались преждевременные роды, и на свет появилась парочка «личинок енота». Именно так Людмила Ивушкина окрестила потомство енотихи – больно уж маленькие были детеныши. Как позже выяснилось, их вес при рождении оказался в три раза ниже нормы по сравнению со здоровыми доношенными зверьками. И выкармливать малышей приходилось буквально по капле.

- То, что недоношенные, это еще полбеды. Сразу после рождения мамаша решила их хорошенько отстирать в поилке, на глазах у изумленных сородичей, и едва не утопила, - продолжает Людмила Ивушкина.

Малыши весили в три раза меньше нормы. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной

В итоге едва живых малышей пришлось срочно эвакуировать. Детеныши получили переохлаждение и многочисленные травмы. А после спасения началась настоящая борьба за жизнь новорождённых, в которую мало кто верил. Малышей отогрели, обработали раны, разместили в удобном гнезде и начали кормить. Сначала по капелькам, каждые час – полтора, потом у них появился сосательный рефлекс и детки стали потихоньку преображаться. Вес медленно, но верно пополз вверх.

- Сейчас им уже месяц, и все этапы развития проходят как положено, кроме увеличения общих размеров тела, - говорит Людмила Ивушкина. – У них вовремя открылись глазки, отросла шерсть, появились зубы, но до веса нормальных новорожденных детеныши добрались только к трём неделям.

Постепенно детки стали преображаться. Фото: предоставлено Людмилой Ивушкиной

Сейчас малышам 4,5 недели. Перерыв между кормлениями составляет уже 4-5 часов, а кроме молока в рационе появился корм для щенков. Но они всё ещё такие маленькие и так непохожи на здоровых енотиков. Хотя, как признается Людмила Ивушкина, каждый уже со своим характером.

- Мальчишка гораздо спокойнее, а вот девочка нам ещё, как говорится, покажет, когда вырастет, - улыбается она.