Рубин - Локомотив 11 августа 2020: забьет ли Смолов первый гол после возвращения из Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершающая встреча первого тура нового сезона РПЛ обещает быть интересной. Матч Рубин - Локомотив состоится во вторник, 11 августа, в 20:00 по московскому времени на казанской "Ак Барс Арене". Представляем вашему вниманию прогноз на матч Рубин - Локомотив.

Если мы взглянем на турнирную таблицу чемпионата России в прошлом сезоне, который завершился буквально пару недель назад, то увидим, что Рубин и Локомотив достаточно далеки друг от друга. Железнодорожники заняли второе место, которое являлось для них лучшим результатом в условиях гегемонии питерского Зенита, и обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов. У них на счету 16 побед, 9 ничьих и 5 поражений. В 30 матчах москвичи забили 22 мяча и попустили 15.

А вот у Рубина дела шли не так гладко. Не очень удачное начало чемпионата позволило им довольствоваться лишь 10 местом в турнирке. В активе казанцев 8 побед, 11 ничьих и 11 поражений. Что до разницы мячей, то она не такая уж и большая - команда из Татарстана забила 10 голов, пропустив при этом 15.

Тем не менее, лидерство железнодорожников в матче Рубин - Локомотив не совсем очевидно. Не стоит забывать о матче за Суперкубок России, который состоялся в пятницу, 7 августа. В нем, напомним, Локо проиграл Зениту со счетом 1:2. Если московская команда бросила все силы на эту игру, то ей будет нелегко восстановиться перед матчем Рубин - Локомотив.

Также интриги в противостояние Рубин - Локомотив добавляет и возвращение в состав москвичей Федора Смолова, который провел некоторое время в составе испанской Сельты и забивал голы Реалу и Барселоне. Интересно, насколько удачно он в итоге впишется в обновленную команду и успешным ли будет его дебютный матч в регулярном чемпионате РПЛ.

Статистика встреч команд в прошлом сезоне достаточно неоднозначная. Первый матч между собой Рубин и Локомотив тогда провели 15 июля 2019 года на московской "РЖД-Арене". Ни хозяева, ни гости долгое время не могли открыть счет. Однако на 66 минуте Локо вышел вперед - отличился Алексей Миранчук. Радоваться болельщикам железнодорожников пришлось недолго - ровно через 10 минут Хвича Кварацхелия сравнял счет. Собственно, так и закончилась эта встреча - 1:1.

В следующий раз матч Рубин - Локомотив состоялся совсем недавно - 27 июня 2020 года. Хоть он и проходил в Казани, родные стены не помогли команде из Татарстана взять верх над москвичами. Первый мяч в ворота казанцев на 23 минуте забил все тот же Алексей Миранчук. А спустя каких-то 6 минут он снова записал гол на свой счет, реализовав пенальти. Больше в этом матче никому забить не удалось. Итоговый счет 2:0, победа осталась за Локомотивом.

Самым очевидным прогнозом на матч Рубин - Локомотив будет либо победа московской команды, либо ничья. Прошлый сезон показал, что казанцы хорошо умеют удерживать равный счет даже в противостоянии с достаточно серьезными соперниками. Однако, если команда из Татарстана все-таки сможет использовать все свои возможности, мы вполне сможем ожидать сюрпризов от результата матча Рубин - Локомотив. Желаем обеим командам удачной игры!