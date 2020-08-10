Стритбол в Иркутске: где научиться играть в уличный баскетбол, адреса школ, площадок для игр. Фото: Анны ПОПОВОЙ

Динамичный, зрелищный, экспрессивный. Его до сих пор называют уличной игрой, хотя стритбол (разновидность баскетбола. - Прим. авт.) - официальный и признанный вид спорта. Доказательства? Его включили в программу Олимпиады - той самой, что должна была этим летом в Токио, но перенеслась на год из-за пандемии коронавируса. Тем жарче будут баталии – спортсмены успеют подготовиться!

Стритбол в Иркутске: проще правила

Итак, что такое стритбол? Игра баскетбольным мячом на одной половине поля в одно кольцо, ограниченная по времени или количеству очков. Отличается она и составом команд - три на три.

- В стритболе как уличном направлении команды могут быть и один на один, и два на два, и пять на пять. Но официально признанное количество баскетболистов на поле - именно три, плюс один запасной, - говорит президент Федерации баскетбола в Иркутской области Юрий Ковалев.

Стритбол достаточно молодой вид спорта. Зародился он в США в 1950-х годах, в России же появился только в середине 90-х и быстро обрел популярность благодаря своей доступности. Он намного проще классического баскетбола: меньше правил, меньше игроков. Более того, для спортсменов здесь не так важен рост, ставка - на мастерство владения мячом и скорость.

Изначально стритбол, как и в США, считался дворовой игрой, способом проведения досуга. Но он настолько увлек, что со временем приобрел статус профессионального вида спорта: появились соревнования, чемпионат России.

- Спортсмены Иркутской области принимают участие в этапах Кубка России по стритболу, - рассказывает Юрий Ковалев. - Ежегодно в регионе проводится всероссийский турнир «Оранжевый мяч». Традиционно финал проходит во вторую субботу августа. В этом году из-за пандемии коронавируса к участию не допустили юных атлетов, поэтому команд в 2020-м было гораздо меньше, хотя ежегодно у Дворца спорта «Труд» на время проведения турнира приходилось ставить 5 - 6 колец.

Стритбол в Иркутске: где научиться играть в уличный баскетбол, адреса школ, площадок для игр. Фото: Анны ПОПОВОЙ

Несмотря на такой интерес к стритболу, в Иркутске специализированных школ конкретно по этому направлению нет. Будут ли создавать? По крайней мере, не планируют, ведь азам игры можно научиться, занимаясь и классическим баскетболом.

- У Федерации баскетбола сейчас нет своей базы, для занятий тренеры арендуют залы в разных районах города, - рассказывает Юрий Васильевич. - Родители могут позвонить на номер федерации - мы сориентируем по месту жительства, куда ближе будет ходить на занятия.

Тренировки бесплатные. Есть, конечно, в городе и коммерческие школы. Туда детей баскетболом приглашают заниматься даже с 4 лет.

Вырастить лидера

В секции баскетбола принимают детей от 10 до 15 лет. Особых критериев отбора для иркутских мальчишек и девчонок нет.

- Конечно, лучше, если у ребенка есть задатки: высокий рост, хорошая физическая форма. Но на первоначальном этапе требуется лишь желание, - отмечает Юрий Ковалев. - Приглашаем тренироваться всех детей.

Ограничений по состоянию здоровья также немного, хотя они все-таки имеются, как и в любом другом виде спорта. Обязательно перед началом тренировок нужно посоветоваться с врачом. Он даст рекомендации, принесут занятия вред или пользу. А она, между прочим, очевидна!

- Во время игры задействованы все группы мышц, развиваются ловкость, координация движений, а также укрепляется вестибулярный аппарат, - отмечает президент Федерации баскетбола Иркутской области Юрий Ковалев. - Кроме того, стритбол дает и отличную зарядку для мозга: учит быстро принимать решения, нести ответственность за них. Также не стоит забывать, что это командная игра, а значит, ребенок получает опыт сосуществовать в коллективе, проявлять лидерские качества.

Путь в профессионалы открыт

- Мы пытаемся выстроить полную цепочку, чтобы те, кто начал заниматься баскетболом, продолжали играть на протяжении всей жизни, - рассказывает Юрий Ковалев. - Команда «Сибирские медведи» в 2019 году заняла 3-е место на чемпионате России по баскетболу среди студенческих команд («Лига Белова»). Есть и команда профессионалов - БК «Иркут». В сезоне 2016 - 2017 они завоевали серебро в Суперлиге-1. То есть потребности уезжать из Приангарья, чтобы расти и строить спортивную карьеру, у ребят нашего региона нет.

Баскетбол - это здоровый образ жизни, общие интересы у детей, - говорит Юрий Ковалев. - К тому же это отличный способ увести ребят с улиц или отвлечь от планшетов с Интернетом и компьютерными играми.

Стритбол в Иркутске популярен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВНИМАНИЕ!

Что потребуется для занятий

Для первых тренировок нужны обычная физкультурная форма и кроссовки. После - специальные баскетбольные кроссовки, поддерживающие голеностоп.

КСТАТИ

Соревнования - в каждом дворе

- площадка на острове Юность;

- в каждом спальном районе Иркутска, где есть баскетбольные кольца.

КОНКРЕТНО

Где начать тренировки

Спортивная школа «Россия»

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12в.

Тел. (3952) 20-37-65.

МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ № 4»

г. Иркутск, ул. Баумана, 222, оф. 61.

Тел. (3952) 62-21-93.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Федерация баскетбола Иркутской области

Тел. (3952) 706-146.