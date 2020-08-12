Так вот ты какой, Удод: редкую птицу выходили сотрудники Иркутской зоогалереи. Фото: предоставлено зоопарком

История спасения этой птицы началась, как и сотни других для сотрудников Иркутской зоогалереи. В зоопарке раздался телефонный звонок:

- Здравствуйте, а вы птичек раненных принимаете? Она такая необычная, у нее хохолок какой-то. В Интернете посмотрели, вроде, удод.

- Привозите, - услышали сибиряки ответ в трубке. – Чем скорее, тем больше шансов на выживание.

Стоит сказать, что ранее в зоопарке принимали на выхаживание и обычных для нашего региона птиц - ворон, дятлов. В этом году из-за пандемии коронавируса, приходилось выживать самим. Для «новичков» совсем нет ни места (не достроен «птичий двор» в филиале на Фортуне – прим.авт.), ни средств – три месяца зоогалерея простаивала без посетителей. Но отказаться от Удода? Такая возможность даже не рассматривалась.

- Удод – птица перелетная, в сентября они все улетают в Африку, - рассказала «КП» координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Сказать, что она какая-то редкая - нельзя. Они достаточно распространены в южных регионах России, к нам также прилетают. Просто они настолько пугливые и нелюдимые, что встретить их в природе практически невозможно, хотя они и селятся недалеко от деревень – на опушках, в районе полей, любят бывать там, где выгуливают домашний скот, добывая личинок из коровьего помета.

Подобрать эту птицу смогли жители Иркутского района недалеко от поселка Мамоны. Их внимание привлек галдеж ворон. Видно было, что воронье открыло на кого-то охоту.

- Если бы люди не вмешались, удода бы заклевали, - говорит Людмила. – Когда его привезли к нам, у него было сломано крыло, по этой причине он не мог улететь от ворон. Был крайне истощен. Даже сил отбиваться у него не было, сидел в углу коробки и не двигался.

Про таких обычно говорят ни жив ни мертв. Две недели специалисты насильно кормили Пупика, как ласково назвали они птицу по сходству с латинским наименованием Upupa (удод).

Удод. Фото анфас. Предоставлено Иркутской зоогалереей

Кормили африканскими тараканами

- 5-6 раз в день открывали рот и засовывали туда 6-7 личинок африканских мраморных тараканов, - вспоминает Ивушкина. – Благо мы для своих птиц сами разводим насекомых, потому что другой корм этой птице бы не пошел. Сейчас мы готовим уже для него особую смесь, насекомых, конечно, не исключаем, но столько их у нас просто нет.

Перелом крыла оказался «не свежим», но проводить операцию (ломать крыло заново), когда Удод в таком полуобморочном состоянии, было невозможно. Он бы просто ее не перенес.

- Удодов нет ни в одном зоопарке страны, нет никакой информации о том, какими препаратами можно лечить птицу, перенесет ли она наркоз, - такая дилемма встала перед сотрудниками зоогалереи. – Сейчас мы все записываем: как чувствует себя птица, как идет реабилитация. Это очень интересный опыт. За 30 лет работы в этой сфере удода в руках держала впервые.

Под ласковым присмотром удод уже месяц. И уже с уверенностью можно сказать, что удалось поставить его на ноги, но, увы, не на крыло.

- Как смогли мы собрали ему крыло, оно рабочее, но при полете видна асимметрия, - говорит Людмила Ивушкина. – Пупик перелетает, но совсем на небольшие расстояния – метр, полтора – отпускать его в таком состоянии в природу – жестоко, он не сможет улететь на юг.

Если удод поднял хохолок - ждет таракана. Фото: Иркутская зоогалерея

Самец или самка?

Кстати, определить пол у Пупика не получится. У этого вида птиц самцы и самки выглядят одинаково ярко, что вообще не свойственно пернатым. Обычно красочным оперением славятся только самцы, но у удодов в этом плане равноправие.

Сейчас Пупик живет в тепленьком местечке – на кухне зоопарка. Уже начинает общаться с людьми, конечно, на своем языке.

- Он перестал бояться людей, не бьется, подходишь к нему – он поднимает свой хохолок, значит, ждет таракана, - улыбается Людмила.

Скорей всего, для знакомства с иркутянами его разместят в Доме природы на Байкальской.

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