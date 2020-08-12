В Иркутской области ликвидируют экологическую бомбу

Глава Приангарья подчеркнул, что сейчас с мертвой точки сдвигаются вопросы, которые не решались годами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первое заседание межведомственного штаба по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий состоялось в Усолье-Сибирском.

Напомним, что градообразующее предприятие «Усольехимпром» не работает уже больше 20 лет. На его промплощадке расположено свыше 400 промышленных объектов. В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов. Все объекты на этой территории, а также почва и подземные воды пропитаны опасными химическими веществами.

Президент России Владимир Путин провел совещание об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском и поручил решить копившуюся годами проблему.

Два миллиона тонн отходов

В рамках заседания межведомственного штаба глава Приангарья Игорь Кобзев отметил, что на площадке «Усольехимпрома» загрязнено более 600 га земли. На ближайшие 3 месяца сформирована дорожная карта. Определено четыре участка, где будет организован процесс ликвидации отходов. В первую очередь планируется обезвредить 16 емкостей с опасными веществами. Далее предусмотрены демонтаж цеха ртутного электролиза и консервация соляных скважин.

- Мы убираем экологическую бомбу, которая лежала здесь на протяжении десятилетий. Сейчас мы делаем первый шаг к тому, чтобы ее ликвидировать; cдвигаем с мертвый точки вопросы, которые не решались годами, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона сообщил, что площадка «Усольехимпрома» будет огорожена. Здесь установят строгий пропускной режим. Охранять периметр уже начала Росгвардия. Между тем на этой территории продолжают работу 16 предприятий.

- Мы определили, что три из них останутся здесь и продолжат выполнять оборонзаказ. По остальным предполагается перенос производств с возмещением затрат на переезд. Сегодня вся площадка «Усольехимпрома» вошла в национальный проект «Экология», то есть финансирование всех мероприятий будет обеспечено, - сказал и. о. губернатора Иркутской области.

Полностью ликвидировать загрязнение, оставленное «Усольехимпромом», предполагается к 2024 году. На эти цели необходимы миллиарды рублей.

Сейчас «Росатом» уже разместился на площадке и в соответствии с поручением президента страны приступает к организации работ по ликвидации загрязнений.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии государственной корпорации «Росатом», сообщил результаты обследования промплощадки: площадь загрязнения в Усолье-Сибирском составляет порядка 16 км2, а объем промышленных отходов превышает 2 млн тонн.

На промплощадке расположено свыше 400 промышленных объектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В настоящее время сформирована карта загрязнений территории, определены вопросы, которые нужно решить в первую очередь. Это четыре группы мероприятий: рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация основного очага загрязнения ртутью и участков его миграции по близлежащей территории; перемещение в другие емкости и приведение в безопасное состояние цистерн с токсичными отходами; ликвидация и консервация скважин, в которые были закачены отходы рассолопромысла; локализация нефтяной линзы в 30 м от реки Ангары.

Параллельно «Росатом» будет разрабатывать комплексный проект полноценной рекультивации загрязненной территории.

- Здание цеха ртутного электролиза после предварительной обработки его конструкций специальными реагентами будет демонтировано. Токсичные отходы мы должны переместить в надежные емкости в течение 3 месяцев. Работы по ликвидации нефтяной линзы важно завершить до возможных весенних паводков. Первые две наиболее опасные скважины тоже будут ликвидированы в этом году, - отметил Андрей Лебедев.

Здание цеха ртутного электролиза будет демонтировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Территорию ждет развитие

Помимо приведения территории в безопасное состояние «Росатом» решает задачу по социально-экономическому развитию территории.

- С региональным правительством и муниципалитетом мы отработали наиболее важные вопросы, связанные с модернизацией коммунальной сферы, с реализацией образовательных программ, социальных инициатив. После рекультивации площадки «Усольехимпрома» мы рассматриваем воссоздание на этой территории промышленного кластера, - сказал Андрей Лебедев. - Сейчас значительное количество специалистов химической отрасли, сохранившихся в Усолье-Сибирском, вынуждено работать в других городах. Мы считаем, что их компетенции должны быть востребованы в рамках нового производственного кластера.

По итогам всех работ площадка должна представлять собой браунфилд (индустриальный парк). Все аварийные здания будут демонтированы. На площадке планируется разместить экотехнопарк, который позволит переработать накопленные отходы.

Также сейчас рассматривается вопрос включения Усолья-Сибирского в федеральную программу «Умный город».

Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации, подчеркнула: то, что происходит сегодня в Иркутской области, важно не только для региона, но и для всей России.

- Благодаря настойчивости главы Приангарья Игоря Кобзева, который поднял этот вопрос на высший государственный уровень, у нас есть надежда отработать на «Усольехимпроме» взаимодействие всех структур и ведомств, чтобы в дальнейшем подобные объекты накопленного экологического вреда были устранены по всей России. Эта работа на много десятилетий. На то, что происходит сегодня в Усолье-Сибирском, внимательно смотрит все экологическое сообщество, причем не только России, но и всего мира. Это уникальный опыт. Игорь Кобзев предложил каждый месяц проводить на территории предприятия день открытых дверей для общественников, представителей экологических организаций, научного сообщества, журналистов. Это очень важно. Глава региона продемонстрировал открытость. Мы видим перспективы реализации проекта и понимаем, что к 2024 году основные мероприятия по ликвидации экологического вреда будут завершены.

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