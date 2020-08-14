30 лет со дня гибели Виктора Цоя: как в 1990 году рок-музыкант предотвратил бунт фанатов в Иркутской области

27 мая 1990 года. Выступление Виктора Цоя на иркутском стадионе "Труд". Фото: Константин КУЛИКОВ

15 августа трагическая дата для всех любителей рока в нашей стране: именно в этот день ровно 30 лет назад погиб легендарный рок-музыкант, певец, лидер группы «Кино», кумир и идол поколения 80-х Виктор Цой. Трагедия произошла в Латвии, на трассе в нескольких километрах от Риги. Москвич, за рулем которого находился Цой, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом «Икарус».

Музыканту было всего 28, он находился на самом пике популярности. С бессмертными хитами про тех, кто «живет по законам другим и кому умирать молодым», Цой собирал залы и стадионы по всей стране. Так получилось, что единственный концерт в Иркутске стал для легенды и одним из последних в его жизни. 27 мая 1990 года, за 3 месяца до гибели, он со своей группой «Кино» выступал перед иркутянами на переполненном стадионе «Труд».

Табло стадиона "Труд" перед концертом Виктора Цоя. Фото: Константин КУЛИКОВ.

Одним из тех, кому посчастливилось не только побывать на том концерте, но и оказаться от музыканта на расстоянии вытянутой руки, был иркутский журналист Константин Куликов. Чтобы попасть на стадион, обычный студент тогда вел переговоры с не менее легендарным продюсером Юрием Айзеншписом (позже он продюсировал Катю Лель, группу «Динамит» и Диму Билана. - Прим. ред.).

- Я учился на 3-м курсе журфака, - вспоминает Константин Куликов в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск". – Как мне, обычному пацану, удалось вообще выйти на известного продюсера? Очень просто - помогли связи. Мы с одногруппниками издавали на факультете газету «Студия» о рок-музыке, общались со всеми иркутскими рокерами. У них был такой продюсер из Ангарска - Сергей Терпигорев. Он привозил на гастроли группу «Крематорий», Константина Кинчева с его «Алисой», Владимира Шахрина с «Чайфом». Мы освещали каждый концерт. Через него и договорились, что я приду на выступление Цоя и сделаю фоторепортаж для нашей газеты.

Уникальные фотографии Виктора Цоя, которые Константин Куликов успел сделать в пяти метрах от легенды. Фото: Константин КУЛИКОВ.

Доступ к телу Цоя был строго через Юрия Айзеншписа. Он пообещал Константину Куликову, что разрешит ему выйти на футбольное поле, где была сцена, и прямо с нескольких метров отснять всю пленку. Студент, нацепив на шею бейджик с надписью «Пресса» и фотоаппарат «Зенит», бодро прошел все кордоны, усиленные солдатами-срочниками, и оказался в 5 метрах от сцены. Сначала на разогреве у Цоя отыграла иркутская рок-группа, которую чуть не забросали бутылками, а затем под крики стадиона, которые, наверное, были слышны в соседних районах, вышел кумир поколения.

- Я оказался единственным фоторепортером перед сценой, - продолжает Константин Куликов. - Настраивал технику, только собирался щелкнуть Цоя, и тут меня одернули за плечо. Обернулся, а там Айзеншпис. Он заявил: «Давай, парень, уходи». Ответил: мол, мы же с вами договаривались. Он: «Не знаю ни тебя, ни твою газету. Но один кадр сделать разрешу - не больше». Я даже не успел толком настроить фотик, но воспользовался тем, что Айзеншпис отвернулся, и щелкнул Цоя дважды.

Фото: Константин КУЛИКОВ.

После этого продюсер чуть ли не силой оттащил Константина к трибунам. Концерт начался. Остальные кадры музыканта молодому репортеру пришлось делать издалека. В восторг журналист пришел, когда проявлял пленку. Оказалось, что те два кадра Цоя с 5 метров получились отличными!

- Еще не зная, что вскоре эти кадры станут уникальными, успел на них заработать, - говорит Константин Куликов. - У моего приятеля был прилавок с пластинками и кассетами в магазине «1000 мелочей». Я напечатал пачку портретных снимков Цоя, а он их целый месяц продавал по 1 рублю за штуку, отдавая мне процент. Фото разлетались как горячие пирожки. Так я заработал почти всю свою стипендию, которая была 40 - 50 рублей. Эх, жаль не догадался поставить своей рукой автограф Цоя - тогда бы они продавались по двойной цене.

Трибуны стадиона были переполнены фанатами Цоя. Фото: Константин КУЛИКОВ.

В дальнейшем снимки журналиста пригодились и для книг про рок-кумира. Например, биограф музыканта Виталий Калгин выпросил у Константина Куликова те самые фотографии для своей книги «Виктор Цой. Последний герой современного мифа». Кстати, в ней автор описывает еще несколько интересных случаев, которые произошли на концертах Цоя в Иркутске и Братске.

Вот цитаты из книги:

«По воспоминаниям музыкантов «Кино», после концерта толпа фанатов, провожавшая музыкантов, перевернула подогнанный для группы автобус. «Киношников» спасло то, что они разыграли фальшь-отъезд, уехали в специально поданной им машине, а в автобусе вместо них находились наряженные куклы».

Фото: Константин КУЛИКОВ.

31 мая Виктор Цой приехал в Братск и предотвратил там бунт фанатов.

«После первого концерта местные организаторы должны были выплатить Юрию Айзеншпису гонорар группы, но из-за каких-то накладок не заплатили. По воспоминаниям музыкантов «Кино», устроители требовали сперва отыграть концерты, а затем планировали производить расчеты, но Айзеншпис стоял на своем и требовал предоплаты. Он заявил организаторам, что группа бесплатно выступать не будет и второй концерт не состоится. За полчаса до начала второго концерта Айзеншпис проинформировал о случившемся Цоя, отдыхавшего в одном из номеров гостиницы «Тайга».

В это время купившие билеты зрители начали медленно замерзать. Был конец мая, моросил дождь, потом пошел небольшой снежок, подул ветер. А концерт все не начинался. Когда зрителям сказали, что концерта не будет, они направились к гостинице, где остановилась группа. Смяв милицейские заслоны, толпа окружила гостиницу со всех сторон и принялась громить близлежащие витрины.

В какой-то момент появился начальник местной милиции и, по воспоминаниям «киношников», заявил: «Вы здесь кашу заварили, сами ее и расхлебывайте, а мы против своих братков не пойдем». Милиция пришла на двухчасовые переговоры с Айзеншписом, которые прервал Цой. По воспоминаниям музыкантов, Виктор зашел к ним и сказал: «Ребята, пошли играть, это уже неудобно просто». Возражений не было, все согласились. Была подана машина, которая доставила группу на стадион».

Как пишет Виталий Калгин, несмотря на холод, мокрый снег и намокшую аппаратуру, часовой концерт группы «Кино» в Братске прошел отлично. Правда, наутро руководство гостиницы попросило музыкантов возместить ущерб за разбитые витрины в 14 тыс. рублей. Так как группа не имела к погромам отношения, Юрий Айзеншпис отверг все претензии, музыканты улетели из Братска, а Виктор Цой продолжил турне. Свое последнее турне. До автокатастрофы оставалось менее 3 месяцев…

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