Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 20 августа: каких улиц коснется

Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска запланировано на полтора дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запасайтесь водичкой! Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска запланировано на целых полтора дня. Итак, ограничения начнут действовать с 22 часов 20 августа до 14 часов 22 августа. Это коснется улиц в центре - Седова, Подгорной, Советской и других, а еще микрорайона Солнечный и поселков вблизи него.

- На сетях водопровода и канализации проведут плановый ремонт, - объяснили причину отключения в городской администрации Иркутска.

Горожан предупреждают об отключении холодной воды в Октябрьском округе Иркутска заранее, чтобы неудобства никого не застали врасплох. Душ будет не принять, чайник не залить… Так что уже сейчас набирайте канистры или ведра. Поскольку отключение довольно долгое, в первую очередь, позаботьтесь о питье - можно запастись бутилированной водой. Ну, или как вариант уехать на эти дни на дачу, если есть возможность.

КОНКРЕТНО

Жителям каких улиц запасаться канистрами

Улицы:

Седова

Подгорная

Советская

Красноярская

Култукская

Верхняя Набережная

Кожова

левый берег реки Ушаковки

микрорайон Солнечный.

Поселки:

Дзержинск

Молодежный

Светлый

ГринЛэнд

ЖК MorganSix

ИСХИ

АУРА

Горизонт

Ново-Разводная

образовательный комплекс «Умная Школа».

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