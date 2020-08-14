Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 20 августа: каких улиц коснется

Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска запланировано на полтора дня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Запасайтесь водичкой! Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска запланировано на целых полтора дня. Итак, ограничения начнут действовать с 22 часов 20 августа до 14 часов 22 августа. Это коснется улиц в центре - Седова, Подгорной, Советской и других, а еще микрорайона Солнечный и поселков вблизи него.
- На сетях водопровода и канализации проведут плановый ремонт, - объяснили причину отключения в городской администрации Иркутска.
Горожан предупреждают об отключении холодной воды в Октябрьском округе Иркутска заранее, чтобы неудобства никого не застали врасплох. Душ будет не принять, чайник не залить… Так что уже сейчас набирайте канистры или ведра. Поскольку отключение довольно долгое, в первую очередь, позаботьтесь о питье - можно запастись бутилированной водой. Ну, или как вариант уехать на эти дни на дачу, если есть возможность.
КОНКРЕТНО
Жителям каких улиц запасаться канистрами
Улицы:
Седова
Подгорная
Советская
Красноярская
Култукская
Верхняя Набережная
Кожова
левый берег реки Ушаковки
микрорайон Солнечный.
Поселки:
Дзержинск
Молодежный
Светлый
ГринЛэнд
ЖК MorganSix
ИСХИ
АУРА
Горизонт
Ново-Разводная
образовательный комплекс «Умная Школа».
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