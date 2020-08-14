В Иркутске приверженцы здорового образа жизни создали семейный бренд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идеи для бизнеса лежат на поверхности. Но для их реализации сначала необходима мотивация, а затем поддержка. У семейной пары из Иркутска совпало все. Сейчас бренд «Давим масло» известен не только в России, но и в ряде зарубежных стран. С чего все начиналось и как удалось добиться успеха, рассказал основатель компании Иван Климов.

Сделай сам

- Однажды мы с женой задумались о том, чем мы питаемся, и стали вегетарианцами, потом веганами и далее - сыроедами, - начал свое повествование Иван Климов. - Основу рациона составляли салаты из сырых овощей и зелени с орехами и семенами. Такие блюда нужно было чем-то заправлять, и мы стали искать подходящие растительные масла. В процессе поисков я подумал, что будет лучше производить эти масла самостоятельно. Такова краткая история рождения бренда.

Производство поначалу располагалось в небольшой комнатке обычной квартиры. Масло семья давила в основном для себя, но постепенно стала делиться получаемыми продуктами с родными, друзьями и знакомыми. Вскоре пошли заказы. Возникла необходимость в отдельном помещении, где можно было бы разместить оборудование.

- Первый шаг сделать было очень сложно, потому что я никогда до этого не занимался бизнесом и нигде этому не учился, - признался основатель компании. - Тем не менее этот ответственный шаг был сделан: мы сняли помещение, наняли сотрудников. К семейному бизнесу подключились теща и тесть, запустился процесс развития.

Производство начиналось с выпуска 5 - 6 видов масел. Сейчас их в линейке 13. Это кедровое, конопляное, льняное, кунжутное, кокосовое, миндальное и другие масла. Отжим происходит при комнатной температуре с помощью дубовых прессов. Готовый продукт не проходит термической обработки, не фильтруется, не дезодорируется и хранится сравнительно недолго: от 1 до 10 месяцев - в зависимости от того, открыта бутылка или нет, а также от вида масла.

Так давят масло. Фото: Предоставлено компанией «Давим масло»

Сырье для производства компания ищет по всему миру, выбирая лучшее.

- Семена тыквы мы закупаем в Волгограде, кедровый орех - в Чите или Томске, кокос через импортеров в Москве получаем из Индонезии, кунжут – из Индии, миндаль - из Кыргызстана и Узбекистана и т. д. Процесс поиска лучших из лучших поставщиков идет постоянно, - рассказал Иван Климов.

После того как компания запустила свой интернет-магазин, ассортимент товаров в нем стал расти. Помимо масел это вяленые ягоды, множество наименований суперфудов: перуанская мака, хлорелла, псилиум, спирулина…

- Цены у нас выше среднего. Клиенты готовы платить, потому что уверены в качестве, - отметил владелец бизнеса. - Сейчас продукты правильного питания очень востребованы. Мы наблюдаем спрос, который не снижается. При этом покупателей в Иркутске примерно 20% от общего числа.

Мы намерены открыть в родном городе стационарный магазин, чтобы показать товар лицом. Пока же в основном мы отправляем заказы в крупные города России, в Италию, Францию, Израиль и другие страны.

Приехал в Фонд поддержки бизнеса на самокате

Развитию бизнеса способствовала государственная поддержка. О том, что в Иркутской области действует Фонд поддержки предпринимательства, Иван Климов узнал, можно сказать, случайно.

- Я приехал в этот фонд на самокате. Говорю: я такой-то, делаю масло. Это было полтора года назад, - в красках описал ситуацию предприниматель. - С того времени при содействии Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области мы модернизировали оборудование. Сейчас будем регистрировать торговую марку и делать ребрендинг. Также при поддержке фонда мы запустили процесс сертификации по системе ХАССП, подтверждающей качество и безопасность продукции.

Сейчас компания планирует строить в Иркутске завод по производству масел, запускает косметический бренд Terrua: скрабы, масла для тела и бороды. На косметику уже открыт предзаказ. Первая партия на подходе. Скрабы будут изготовлены из конопляной муки и сибирских трав.

Ассортимент продукции компании расширяется. Фото: Предоставлено компанией «Давим масло»

- В жмыхе семян конопли остается 10% масла, которое некомедогенно и просто идеально для кожи. Недаром в Европе сейчас наблюдается настоящий бум на косметику на основе конопли. В составе наших косметических продуктов не будет ни парабенов, ни искусственных ароматизаторов. Не случайно мы назвали эту линейку Terrua, ведь терра - это земля. Наш бренд неразрывно связан с землей, которая дает силу, ощущение стабильности, защиты и прочной основы под ногами. Мы используем возобновляемые ресурсы земли и свой опыт, чтобы создавать натуральную косметику, способную поддержать и сохранить красоту. Эта косметика для женщин, осознающих силу природы и, конечно, для их достойных мужей, - поделился концепцией нового направления Иван Климов.

Начинающим предпринимателям он рекомендовал ничего не бояться, совершать ошибки, которые дают хороший опыт, и понимать, что путь осилит идущий.

- Нужно мечтать, ставить цели. Как только появляется цель, находится и энергия для ее воплощения в жизнь, - подчеркнул он.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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