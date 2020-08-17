Обнародованы результаты исследований на антитела к коронавирусу в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны данные исследований на антитела к коронавирусу в Иркутской области. Массовые исследования на уровень коллективного иммунитета проводил Иркутский противочумный институт с 23 июня по 19 июля. В обследовании приняли участие 2674 жителя региона, отобранных из 4245 желающих. Общий результат таков: в регионе показатель бессимптомного носительства составил 82,2%. И особенно много таких среди старшего поколения - все 100%, а и среди детей от 1 до 17 лет - 96,8% .

"В каждой возрастной группе проверяли на антитела от 373 до 390 человек. Мужчин среди сдавших тест 30,6% ,а женщин - 69,4%, они были в 2,3 раза активнее. Положительные результаты оказались у 5,8%", - приводят данные исследования специалисты противочумного института.

Казалось бы, процент тех, кто имеет антитела к коронавирусу, мал. Зато чрезвычайно много тех, кто переносит заболевание незаметно для себя. Вот более конкретные результаты. Максимальный уровень иммунитета к COVID 19 выявлен у подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 13,8% а минимальный — 3,1% - у детей от 7 до 13 лет. Вероятно, родители берегли их от контактов. Меньше всего тех, кто уже защищен от инфекции - в Бохане - 1,2%, а самый высокий уровень - в Хомутове -12,5%. Также невысок уровень коллективного иммунитета в Усть-Илимске - 2, 8%. В то же время в Шелехове он составил 10% и Усолье-Сибирском — 9%.

Интересно, что среди тех, кто перенес заболевание, количество положительных тестов составило 56,5%, а при отсутствии данных о перенесенных инфекциях - 4,9%. Вирусологи делают вывод, что в случае контактов с больными уровень иммунного ответа вырастает примерно в три раза. Таковы данные исследований на антитела к коронавирусу в Иркутской области.