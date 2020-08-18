Из столицы в деревню: туристы из Москвы отправились жить в бурятский улус.

Экзотический отдых для жителей столицы, которых уже, кажется, никакими изысками не удивишь, предложили в Бурятии. Двадцать жителей Москвы по обмену отправили в глухой бурятский улус с населением около тысячи человек. Там туристы из мегаполиса проведут отпуск и вкусят все прелести сельской жизни на природе, вдалеке от цивилизации. А гостеприимные хозяева из села Харгана, поселившие их в своих домах, сами скоро поедут в Москву. Программа отпуска по обмену «Открывая двери, открываем сердца» стартовала в Бурятии.

"Туристы будут жить в течение девяти дней у местных жителей. Предусмотрена культурно-оздоровительная программа: знакомство с бытом бурят, национальными традициями, кухней и фольклором, организована экскурсия на Байкал, выезды по маршруту «Селенга - маленькая Бурятия», пешие прогулки по местному маршруту «Алтан - парк тысячелетия", - сообщает подробности экзотического путешествия москвичей в сибирскую глубинку пресс-служба правительства республики.

Для жителей столицы все это - одно большое приключение. Где еще они отведают классических бууз. саламата и сагудая? Да гости из Первопрестольной и слов-то таких, наверное, не слышали. Не жили в юрте и не видели Байкала. А жители дальнего улуса Харгана поедут в столицу осенью и будут жить в квартирах тех, кого принимали сами. Для деревенских жителей путешествие в Москву - это тоже экзотика. Далеко не каждый житель Иркутской области и Бурятии может похвастать тем, что когда-либо вживую видел Красную площадь и Москва-реку. Теперь есть шанс посмотреть, побывать в театрах и музеях. .