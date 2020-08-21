У сибиряка забрали квартиру из-за незаконно построенного балкона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласитесь, наверное, каждый обладатель однушки или двушки хоть раз да задумывался о расширении жилплощади. Но речь не о покупке новой квартиры, а о перепланировке имеющейся. И вот оно - поле для творчества. Одни, выгадывая заветные квадратные метры, совмещают ванну с туалетом, другие соединяют спальню с кухней и получают гостиную, третьи задействуют балкон. А о том, что любая подобная переделка есть перепланировка и должна быть согласована, не слышали либо предпочли не слышать. Почему? Знают, как непросто узаконить преобразования, и желают обойтись без лишней бюрократии. А зря! Расширение пространства грозит не только штрафом, но и… лишением жилья!

В этом недавно убедился житель 1-го этажа пятиэтажки в Улан-Удэ. Сибиряк всегда мечтал о балконе, но вот беда, таковых в его доме образца 1977 года проектом не предусмотрено.

Соседка сверху не оценила лоджию

«А почему бы мне не сделать балкон самому?» - подумал мужчина и принялся за дело. К работе приступил в 2018 году. Прорубил стенку на фасадной стороне дома, преобразовав комнатное окно в дверь. С улицы пристроил стены из кирпича, вставил окна и смастерил козырек. Вуаля! Хоть и не большая, но все же лоджия.

Первой идею сибиряка в декабре 2018-го «оценила» его соседка сверху и пожаловалась в Госстройжилнадзор.

- Женщине не понравилось, что через балкон-пристрой соседа в ее окно на втором этаже могут залезть воры, - рассказала "КП"-"Иркутск" замруководителя Госстройжилнадзора Бурятии, начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева. - В процессе разбирательства выяснилось, перепланировку мужчина не согласовал. А сделать это нужно было, да и процедура не сложная: требовалось провести собрание с жильцами дома, показать им проект и получить от каждого согласие, затем подать документы в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

В конце января 2019-го Госстройжилнадзор выдал сибиряку первое предписание. Мужчине дали три месяца на согласование перепланировки или снос незаконного балкона с возвращением фасаду прежнего вида. Но ни за три месяца, ни за полгода он ничего не сделал.

Деньги от продажи вернули владельцу, но не полностью

- Мы готовы были пойти навстречу и продлить срок выполнения предписания, - продолжает Ирина Ахандаева. - Более того, даже если бы он не получил 100-процентного согласия соседей и согласования администрации, он вполне мог бы решить вопрос через суд. В августе проверив, что балкон по-прежнему на своем месте, направили документы в комитет городского хозяйства. Там провели проверку и выдали мужчине новое предписание. Когда он не исполнил и его, комитет подал иск в суд.

Здесь стоит заглянуть в Жилищный кодекс, а точнее прочитать статью 29, где черным по белому написано, что если перепланировка не согласована либо не устранена, недвижимость может быть продана на публичных торгах. Вырученные деньги владельцу, конечно, вернут, вот только не в полном размере: из суммы вычтут расходы на судебные издержки, а главное, затраты на приведение квартиры в прежний вид.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ как раз и принял такое решение, - рассказывают в комитете городского хозяйства. - Квартира уйдет с публичных торгов. Этот случай, когда собственник лишился жилья из-за незаконной перепланировки, стал первым в Бурятии.

БУДЬ В КУРСЕ

Как узаконить преобразования

На первом этапе необходимо получить в БТИ (Бюро технической инвентаризации) техпаспорт квартиры. С ним надо отправиться в жилинспекцию (или многофункциональный центр, который оказывает подобные услуги). Для чего это нужно?

- Владелец квартиры может сам набросать эскиз планируемых изменений и показать нам, - рассказывает руководитель одного из иркутских центров, архитектор-дизайнер Алена Ядрышникова. - Мы изучим техпаспорт и выясним, можно ли в квартире производить такие работы, не опасны ли они для целостности конструкции здания, не ухудшат ли условия проживания соседей и не нарушат ли их права.

Если все в порядке и проект готов, значит, переходите ко второму этапу. Он подразумевает передачу документов в администрацию города, где заявку рассмотрят в течение 30 - 40 дней и дадут разрешение на работы.

- Когда перепланировка завершена, вы получите новый техпаспорт в БТИ, - продолжает Алена Ядрышникова. - Далее его необходимо передать в администрацию на согласование, что работы соответствуют проекту. На этом этапе администрация или управляющая компания могут приехать на объект и проверить соответствие итогового варианта с проектом.

ВНИМАНИЕ!

Что делать строго запрещено

- Переносить радиаторы отопления на лоджии и балконы (из-за этого могут возникнуть проблемы с отоплением по всему стояку. - Прим. ред.).

- Располагать комнату под кухней, ванной или туалетом, а также расширять кухню за счет санузла («мокрые» помещения не должны находиться над жилыми комнатами соседей).

- Присоединять к квартире часть межквартирного коридора.

- Производить перепланировку в аварийных домах, увеличивать нагрузку на несущие стены и нарушать прочность конструкции здания.

- Оставлять кухню без окна.

КСТАТИ

Три самых популярных вопроса о перепланировке

1. Можно ли объединить лоджию с комнатой или кухней?

- Владельцы хотят увеличить жилую площадь за счет балкона, перенести батареи, - говорит Алена Ядрышникова. - Согласовать такой проект очень сложно. Пристроить балкон с изменением фасада можно только с согласия всех собственников квартир вашего дома.

2. Можно ли сделать проем в несущей или капитальной стене?

- Возможно только при согласии собственников дома. При выполнении перепланировки, затрагивающей несущие стены, необходимо провести техническое обследование, а также пройти экспертизу проектной документации. Только после этого вынесут решение и дадут ответ.

3. Что грозит за незаконное преобразование квартиры?

- Сначала выдадут предписание о согласовании перепланировки либо о возвращении помещения в первоначальное состояние, - заключает специалист. - Также выпишут штраф в 2500 рублей, который через полгода вырастет до 5000, а далее до 10 000 рублей. В дальнейшем дело направят в суд, после чего владельца обяжут согласовать перепланировку. В ином случае квартиру выставят на торги.