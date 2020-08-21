Опасного серпантина на трассе Иркутск-Улан-Удэ не будет: объезд почти достроен. Фото: с сайта УПРДОР "Прибайкалье"

Тещин язык, култукский серпантин – все это придуманные автомобилистами названия для участка пути на трассе «Байкал». Из-за крутых поворотов, протяженных спусков, на которых не редко перегревались тормоза у большегрузов, этот участок пути - один из самых сложнейших. А теперь – радостная новость для водителей: совсем скоро «тещиного языка» больше не будет. В обход извилистого пути построена новая 10-километровая дорога, практически прямая. Она начинается от участка от 47 км трассы Р-258. К концу августа ее откроют для автомобилей всех марок.

- Закончены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, уложено более 60 тысяч тонн асфальтобетонных смесей на площади 125 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Прибайкалье».

Работы по обустройству трассы продолжаются – устанавливается барьерное ограждение, термопластиком наносится дорожная разметка, на места встают дорожные знаки.

- Старое направление – опасный «серпантин» – перекроют и приступят к рекультивации, - говорят дорожники.

Объезд серпантина по дороге в Култук почти достроен. Фото: Яндекс. Карты с сайта УПРДОР "Прибайкалье"

Строительство нового участка пути началось в 2018 году. За три года территорию расчистили от леса, проложили 14 водопропускных труб, разработали под трассу 2 миллиона 600 тысяч кубометров грунта. В некоторых местах пришлось даже проводить буровзрывные работы.

Прямая позволит не только сделать путешествие до Байкала более безопасным для туристов, но и сократить время в пути, что для транспортных компаний снизит себестоимость доставки грузов, ведь эта трасса связывает Восточную Сибирь с Дальним Востоком, а Россию с Китаем и Монголией.

ЦИФРЫ

6000 автомобилей в сутки – пропускная способность «тещиного языка» сейчас;

10 000 машин ежедневно сможет проезжать по новому участку трассы Р-258 «Байкал».

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