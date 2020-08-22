Две девочки утонули в затопленном строительном котловане в Чите . Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Две девочки 14 и 15 лет утонули в заброшенном строительном котловане в Чите. Проверку по всем обстоятельствам этой трагедии проводят СКР по Забайкалью и прокуратура региона. Как случилось так, что они погибли практически в центре города, только ли несчастный случай всему виной?

"По предварительным данным, две девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде. Девочки пошли купаться в в ближайший водоем, расположенный в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из них начала тонуть. Вторая бросилась ее спасать, но та утянула девочку в воду", - сообщает подробности трагедии СКР по Забайкалью.

Следователи работают на месте происшествия, очевидцев уже опросили, тела погибших подняли. Свою проверку начала и краевая прокуратура. Озеро, в котором побежали искупаться девчонки, рукотворное. Это котлован, который бросили строители после добычи гравия. Постепенно он заполнился водой. Нырять в этот "водоем" крайне небезопасно. Более того, по правилам, вся территория после проведения работ должна быть восстановлена в прежнем виде.

" Представители ведомства проверят законность деятельности, в результате которой образовался котлован, соблюдение предъявляемых в этих случаях требований безопасности работ и рекультивации земель. Кроме того, прокуратура оценит полноту и своевременность принятия мер органами, обязанными осуществлять контроль за проведением таких строительных работ, а также выяснят обстоятельства жизни и воспитания погибших несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Если нарушения будут найдены, то все виновные в этом ответят по закону.