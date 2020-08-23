Камерунскую козу-террористку выселили из зоопарка Иркутска в деревню. Фото: Иркутская зоогалерея

Отправили в ссылку. Камерунскую козу Джанни со склочным характером пришлось выселить из зоопарка. Уж очень часто она стала давать волю своим рогам. Сотрудники «Зоопарка на Фортуне» стали всерьез переживать за соседей козы по вольеру – пятнистых оленей. А возникла такая ситуация из-за переезда.

«До переезда у нас был так называемый «копытный двор», посетители могли кормить козочек и оленей, при обустройстве новой территории какое-то время козы жили отдельно, сейчас обустроили новый вольер и снова объединили копытных, - рассказывает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – «Сначала нам стали жаловаться посетители, что Джани отгоняет оленей во время кормления, потом мы стали замечать, что коза не подпускает их к кормушкам».

Причем делала Джани это настолько рьяно, что зоологи стали всерьез бояться за жизнь пятнистых.

«Олени – скромные создания, напугать их довольно легко и Джани бессовестно этим пользовалась», - говорит Людмила. – «Понаблюдали за ее поведением мы еще какое-то время и стали искать ей новое место».

Джанни стала сельской жительницей. Фото: Иркутская зоогалерея

На убой не пустят

Так Джани стала сельской жительницей, живет теперь где-то недалеко от Оёка. Но надо сказать, что для нее это стало не ссылкой, а отправкой на курорт.

«Камерунские карликовые козы, скорее, декоративные создания: они не мясистые, не молочные», - отмечает Ивушкина. – «Ее забрали для разведения. Наверное, новые владельцы хотят открыть какую-то экоферму. Для Джанни уже ищут жениха. Она достаточно молода, ей всего три с половиной года».

Стоит сказать, что одно время на камерунских коз в Приангарье была мода. Их приобретали в качестве домашних экзотических животных.

«Это был где-то 2012-2013 годы, но потом люди поняли, что держать коз дома - это хлопотно и достаточно вонюче», - делится Людмила Ивушкина. – «Кстати, Джанни к нам так и попала. Вместе с козлом Гарри в 2018-ом. Ее держали жители частного дома. Во время переезда в другой регион они забрали с собой собак и кошек, а коз пристроили нам. Гарри сразу стал проявлять свой нрав, поэтому его отдали еще тогда».

Сотрудники зоопарка говорят, что по размерам эти «карлики» не такие уж и маленькие. Джани не уступала в размерах остальных козочкам в экспозиции. Если сейчас смотреть стоимость в Интернете, то «камерунцев» можно купить за 20-25 тысяч рублей.

«Мы свою отдали бесплатно», - говорит Людмила. – «С единственным условием, что когда у нее появятся козлята, одного отдадут нам. Если, конечно, характером он будет не в Джани».

Остальные козочки с пятнистыми оленями дружны. Фото: Иркутская зоогалерея

СПРАВКА «КП»

Камерунская карликовая коза – представитель карликовой породы коз. Завезены с Африканского континента во многие страны. В уходе - нетребовательны, в пище – неприхотливы. Едят траву, сено, ветки. Высота - до 45 см, длина - до 60, вес самочек – 14, самцов – до 35.

Экспозиция копытных в "Зоопарке на Фортуне" по-прежнему разнообразна. Фото: Иркутская зоогалерея

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