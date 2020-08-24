Стало известно, когда в Иркутске могут начать ставить прививки от коронавируса

Вирус не исчез окончательно. Хоть заболевших и уже не так много, но они есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приангарье снижается число новых заражений коронавирусом. Вот уже два дня подряд, 23 и 24 августа, в сутки регистрировали меньше 100 случаев COVID-19. Впервые с весны! Значит ли это, что пандемия в нашем регионе побеждена? Об этом мы спросили исполняющую обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву и узнали всю самую важную информацию из первых уст.

«Ковидные» госпитали сокращают, но к наплыву готовы

- Да, можно сказать, что мы пережили пандемию, - говорит Наталия Ледяева.-Новых случаев становится меньше, а процент выздоровевших, наоборот, с каждым днем - все больше. Пациенты активно выписываются, поэтому отделения в больницах, оборудованные под «ковидные» госпитали, постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

Так, Иркутская городская клиническая больница №10 уже не принимает людей с коронавирусом (там долечивается несколько человек), поликлиника №1 тоже в ближайшее время полностью перейдет на обычную работу. А вот в областной инфекционной больнице и госпитале ветеранов войн отделения для леченияCOVID-19 пока сохраняются.

- Не исключено, что грянет вторая волна коронавируса, - отмечает Наталия Ледяева. -Когда? Сложно сказать. Но мы готовимся и будем, что называется, во всеоружии. На этот случай в Приангарье зарезервированы 1195 коек в семи госпиталях, чтобы при необходимости в любой момент их задействовать.

Спасет ли прививка от гриппа?

А пока главная задача для сибиряков - выстоять в сезон гриппа и ОРВИ. Напомним, в этом году в Иркутской области, как и во всех регионах России,должны привить от гриппа не меньше 60% населения. Для сравнения, год назад вакцинировали 50%. «Планка» повысилась, очевидно, из-за коронавируса.

- Прививка от гриппа не поможет легче перенести COVID-19. Однако она снизит общие риски, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими болезнями, для пожилых, - поясняет Наталия Ледяева. - Ведь если человек подхватит сразу оба опасных вируса, побороть их будет очень трудно. Вакцина от гриппа уже поступает в регион, а вот от коронавируса ожидаем примерно в октябре. Насколько она будет доступна для населения, пока сказать трудно - все зависит от выделенного количества. Кроме того, людей из групп риска будем прививать не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Вакцинация в поликлиниках, разумеется, будет проходить организованно, с соблюдением всех мер безопасности.

Речь идет, безусловно,о социальной дистанции, масках. Таких ограничений никто не отменял. Да и для собственной же безопасности это важно.

Если «случится», закроют ли весь класс?

Тем временем, в Приангарье уже открыты кинотеатры и бассейны, учреждения культуры и общепит, а с 1 сентября начинается учебный год, школьники пойдут на очные занятия. А что если вдруг кто-то подхватит коварный вирус?

- Если у кого-то из ребят обнаружат коронавирус, то на карантин уйдет весь класс, как контактные, - добавляет Наталья Ледяева. - Поэтому большая просьба к населению: заботиться о своем здоровье, укреплять иммунитет, лечить хронические заболевания, а не ждать обострения, а при любом проявлении ОРВИ оставаться дома и вызывать врачей. Надо понимать, что COVID-19 не исчез окончательно, он остается где-то рядом. К тому же, вирус изучен не до конца, поэтому сложно предсказать, как он себя поведет в ближайшее время.

КСТАТИ

Линейки - только для 1-х и 11-х классов

Торжественные линейки на свежем воздухе 1 сентября пройдут только для первоклашек и выпускников 11-х классов. Все ради безопасности, чтобы дети не толпились у школы. Остальные без праздника, конечно, тоже не останутся – в кабинетах для них проведут классные часы.

- Каждый учитель и ученик будет проходить утренний фильтр: термометрию, обработку рук, - пояснили в администрации Иркутска. - Также усилены дополнительные меры дезинфекционной обработки. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет.

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