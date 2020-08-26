Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: расписание турнира и список участников Фото: Анна ПОПОВА

Пока мы ждали старта чемпионата мира по бенди, наш город получил право провести еще один престижный турнир. Совсем скоро состоится Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, а именно первый этап турнира в группе "Восток". Матчи пройдут с 11 по 16 сентября на льду новенького дворца "Байкал". Пока неизвестно, будут ли игры проходить со зрителями, но у организаторов уже есть планы по продаже билетов - все будет зависеть от решения Роспотребнадзора.

"Вопрос о дате продажи билетов на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске пока открыт, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. - Ледовый дворец в Иркутске вмещает 6 тысяч зрителей. Однако из-за действующих ограничений Роспотребнадзора количество болельщиков на трибунах могут ограничить либо до одной, либо до трех тысяч".

Если все пройдет хорошо, то иркутские любители бенди смогут увидеть матчи сильнейших команд восточной части нашей страны не в прямом эфире, а на стадионе. Участие в турнире примут 6 команд: хабаровский "СКА-Нефтяник", красноярский "Енисей", первоуральский "Уральский трубник", иркутская "Байкал-Энергия", новосибирский "Сибсельмаш" и кемеровский "Кузбасс". Большая часть клубов, которые приедут на Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, смогут составить серьезную конкуренцию нашей команде. Это и многократный чемпион России последних лет "СКА-Нефтяник", и не менее сильный "Енисей". "Кузбасс", "Уральский" трубник" и "Сибсельмаш" - тоже не самые простые соперники для бело-синих. Так что будем внимательно смотреть Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске и болеть за наш клуб!

Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: расписание турнира

11 сентября, пятница

11:00 - "Уральский трубник" - "Енисей"

15:00 - "СКА-Нефтяник" - "Кузбасс"

19:00 - "Байкал-Энергия" - "Сибсельмаш"

12 сентября, суббота

11:00 - "Енисей" - "Кузбасс"

15:00 - "Сибсельмаш" - "уральский трубник"

19:00 - "Байкал-Энергия" - "СКА-Нефтяник"

13 сентября, воскресенье

11:00 - "Кузбасс" - "Сибсельмаш"

15:00 - "СКА-Нефтяник" - "Енисей"

19:00 - "Уральский трубник" - "Байкал-Энергия"

14 сентября, понедельник - выходной

15 сентября, вторник

11:00 - "Уральский трубник" - "СКА-Нефтяник"

15:00 - "Енисей" - "Сибсельмаш"

19:00 - "Кузбасс" - "Байкал-Энергия"

16 сентября, среда

11:00 - "Сибсельмаш" - "СКА-Нефтяник"

15:00 - "Кузбасс" - "уральский трубник"

19:00 - "Байкал-Энергия" - "Енисей"