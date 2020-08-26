Стало известно, как будут учиться дети в Иркутске с 1 сентября 2020 года: термометры и очередь на входе

Вот такой бесконтактный термометр «ждет» на входе всех учеников Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока дети радуются последним дням каникул, родители озадачены: чего ждать и к чему готовиться? Да, есть общие рекомендации Роспотребнадзора и минобразования. Например, что линейки в День знаний проведут только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Или на входе ученикам будут измерять температуру, а классы разделят по кабинетам. Но, оказывается, в школах вводят еще и свои правила, чтобы обезопасить детей от коронавируса. Какие? «Комсомолка» выяснила и ответит на самые важные вопросы.

1. Сократят ли время уроков?

Везде по-разному.В одной школе Иркутска уроки сократили до 35 минут, а перемену - до 5 минут. А в другой занятия вообще по 30 минут! Но только у второй смены, чтобы дети не сидели допоздна. То-то ребята обрадуются.Перерыв между сменами при этом увеличится до часу, чтобы успеть продезинфицировать все помещения.

- Главное,выполнить учебный план, а как составить расписание -это дело каждого образовательного учреждения, - поясняют в министерстве образования Приангарья. - Классы должны пересекаться между собой как можно меньше, поэтому занятия у всех могут начинаться в разное время.

2. Все занятия только очные?

По общим рекомендациям - да. Но возможны исключения. Например, в иркутской школе №72 планируют перевести часть занятий на «дистанционку». Так дети меньше времени проведут в школе, а, значит, риски подцепить вирус тоже снижаются.

- В субботу мы собираемся удаленно проводить такие уроки, как технология и рисование, ведь мастерить поделки и выполнять задания по ИЗО дети могут и дома, - поясняет директор школы Татьяна Яковлева. - А еще хотим дистанционно вести теорию по физкультуре (один урок в неделю), и факультативы для всех, кроме выпускников 9 и 11 классов.

Так что родителям рано расслабляться, некоторым придется снова позаниматься с детьми дома.

3. А маски носить обязательно?

Ученики могут надевать маски на уроки по желанию. А вот родителям, если придут на 1 сентября или по другим важным причинам в школу, нужно обязательно быть в защитных повязках. Правда, в некоторые учебные заведения родителей не пустят даже в День знаний. Все-таки, чем меньше народу в помещении, тем безопаснее.

4. Если поднялась температура, заберут в больницу?

- Даже небольшое повышение температуры - это серьезный повод для беспокойства, - говорит директор иркутской школы №14 Людмила Тучкова. - На такой случай у нас отработан четкий алгоритм действий. Сначала отводим приболевшего ученика в отдельный кабинет, так называемый «изолятор», затем вызываем его родителей, и вместе со школьными врачами решаем, как действовать дальше. Скорее всего, ребенка заберут домой, и потом уже пригласят ему медиков. Вызывать скорую помощь в школу будем только в самых крайних случаях.

В другом образовательном учреждении Иркутска родителей предупредили: если температура у ребенка выше 37.1, то его не просто отправят на самоизоляцию, а еще и попросят сдать анализы на коронавирус. Если диагноз подтвердится, то и вовсе весь класс отправят на дистанционное обучение - а вдруг кто-то успел заразиться? Да и вообще, что называется, любой «чих» должен настораживать. Лучше оставить свое чадо дома и полечиться.

Осень, к тому же, сезон гриппа и ОРВИ. Если заболевает больше 20% учеников, то класс отправляют на карантин. В этом году, говорят директора, пока новых распоряжений на эту тему не было. Но не исключено, что на дистанционку может уйти и вся школа, если вдруг обнаружат коронавирус.

5. Будут ли проводить праздники, например, День здоровья?

Массовые мероприятия в Иркутской области все еще запрещены. Но совсем без праздников ребят, конечно, не оставят. С соблюдением мер безопасности, на свежем воздухе, все же планируют проводить традиционный День здоровья, когда вместо уроков устраивают спортивные соревнования. Правда, кое-где его перенесут на зиму, чтобы дети вдоволь покатались на лыжах или коньках.

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