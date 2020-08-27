Сибирячке присвоили чужие долги по кредитам и… судимость.Фото из архива героини публикации.

- Верните мне мою жизнь! – 33-летняя Елена Сергеева из Читы - психолог в управлении железной дороги Забайкалья, счастливая мама 11-летней дочки. Как говорится: «Не привлекалась, не участвовала, не состояла». Правда, в это поверят лишь те, кто знаком с сибирячкой лично. А потенциальные работодатели, чиновники или, скажем, таможенники привыкли верить справкам с печатями. И именно поэтому отпуск на турецких берегах Сергеевой заказан. Ее попросту не выпустят! Как и на работу мечты, куда Елена однажды хотела устроиться, не взяли. Злостная должница и преступница, мотающая срок за убийство, - вот кем является Елена Сергеева по документам. Уже семь лет женщина вынуждена доказывать всем и вся – ее принимают за двойника.

Здравствуйте, я ваша тезка

- Портал «Госуслуг» проверяю каждый день, - рассказывает «КП»-Иркутск Елена Сергеева. – Вот сейчас за мной числится задолженность в 507 тысяч рублей. Это долг по кредиту, который требуют вернуть по решению суда. Но ведь долг не мой! И судимость, которая якобы имеется по статье «убийство», тоже! Последняя надежда – обращение в приемную президента России. Надеюсь, организуют проверку прокуратуры, после чего смогу обратиться в суд и стать собой.

Начались эти круги ада для Елены в 2013 году - с оповещения из банка.

«Ваша карта заблокирована. Денежные средства списаны в счет долга», - сказать, что сибирячка удивилась, - ничего не сказать. А потом испугалась - ведь вслед за СМС последовали звонки от вышибал…

- «Мы знаем, где ты живешь! Возвращай деньги по-хорошему» - угрозы от коллекторов сыпались и днем, и ночью, - вспоминает Елена.

За тезкой Елены Сергеевой числится гигантский долг.

В банке, куда сибирячка пришла за разъяснениями, отфутболили. Мол, санкции наложило Управление федеральной службы судебных приставов Забайкалья, с них и спрос.

- Вы брали два больших займа, когда находились в Иркутской области, - коротко пояснили специалисты.

- Я ни разу там не была, и тем более в долги не влезала! – ответила она.

Что за фокус, разобрались довольно быстро. Подняли базу данных, где и обнаружилось существование второй Елены Сергеевой – полной тезки первой.Совпали у женщин не только фамилия, имя и отчество, но и даты рождения – 12 января 1987 года. Но только одна появилась на свет и живет в Забайкальском крае, а ее двойник – в Иркутской области. Последняя и набрала кредитов.

Деньги возвращают и снова списывают

- После долгих разбирательств выяснили, что должника, видимо, идентифицировали лишь по имени и дате рождения, а паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС не проверили, - говорит Елена из Читы.

За ошибку приставы покаялись. И пообещали – Елену внесут в базу двойников, тогда подобное не повторится. Но минуло полгода, и… снова здравствуйте! Блокировка счета, разбирательство и извинения.

Сибирячка поняла, что долги числятся в Иркутской области.

- И так по кругу целых семь лет подряд, - говорит Елена. – Счета арестовывают минимум дважды в год и на разные суммы: то на восемь тысяч рублей, то –на полмиллиона. А в марте 2020-го вообще списали с карты 59 тысяч рублей. И это накануне дня рождения дочери! Ребенок остался без праздника…

Письмо из Службы судебных приставов Иркутской области.

Деньги вернули лишь спустя месяц. И как только это произошло, у Елены тут же образовался новый-старый долг.

- В июне это были две разных суммы в 268 и 209 тысяч рублей, сейчас одна - в 507, - говорит женщина. – Самое странное, в исполнительном документе теперь указаны данные уже моего паспорта и СНИЛС. Как это произошло? Как? При этом на портале «Госуслуг» еще высвечивается интересная приписка:«Ваши ФИО и дата рождения могут совпадать с данными другого человека. Уточните наличие задолженности у судебного пристава».Я сделала это незамедлительно. Пришел ответ: «Это ошибка, все исправим». До сих пор жду…

Криминальный сюрприз

А еще сильнее Елена ждет результатов прокурорской проверки, если ее инициируют. С долгами картина более-менее ясная – раз ошиблись, и пошел порочный круг, а история с судимостью – другое дело. Настолько запутанная, что в ней сам черт ногу сломит.

- Как узнала? Случайно! - рассказывает женщина. - Откликнулась на вакансию мечты. Решила попробовать, ну а вдруг? Но там при трудоустройстве есть условие – справка из МВД об отсутствии судимости. Когда получила документ, глазам не поверила: «Осуждена 15.09.2016 по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство - прим. Ред.) к лишению свободы на 8 лет. Сведений об освобождении не имеется. Сведений о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного дела не имеется». Вот это был сюрприз…

Тут можно было бы подумать, что и сама Елена чего-то не договаривает. Сюжет же для низкопробного сериала про бедную Настю, как есть. Навешали главной героине чужих кредитов, да еще и криминальную биографию навязали. Разве в жизни такое бывает? Тем более, и в справке из МВД значится место рождения ее, невинной Елены Сергеевой, «село Олочи Нерчинско-Заводского района Читинской области». Может, сама и виновата? Вопрос. Но и он, увы, только порождает собой новые. Если убийца, почему на свободе и даже не в розыске? Живет с дочкой, ходит на работу каждый день, а не в землянке прячется. Как вышла из здания МВД со справкой о непогашенной судимости? Ведь скрутили бы руки за спиной, будь преступницей, да отправили бы по этапу, как миленькую. А то, что судимость не погашена, факт. Приговор вынесли в 2016 году, срок – 8 лет, с тех пор только четыре прошло. Ну и наконец, какому убийце в трезвом уме в принципе придет в голову самолично явиться в полицию за справкой?! Неслыханная вышла бы глупость. Не упустим из вида и еще один факт – и данных об освобождении осужденной, а это написано в справке черным по белому, не имеется. Выходит, та, что действительно виновата, сейчас за решеткой?

Юристы разводят руками

- Я сразу поняла, откуда ноги растут, - объясняет Елена. – Меня снова перепутали с той же самой женщиной, из-за которой арестовывают банковские счета. Почему так решила? Слишком много совпадений – фамилия, имя, отчество, дата рождения, а главное, суд проходил в том самом городе, откуда родом мой двойник. В МВД разводят руками - такие сведения выдала база. Что мне делать, не знают. А недавно меня остановили сотрудники ДПС, проверили документы, и заявили: «Вы с 2016 года лишены водительских прав за пьяное вождение».И снова мне пришлось объяснять, что я - это я, а все грехи - моего «двойника».

К слову, на сайте одного из судов Иркутской области действительно есть приговор от 15 сентября 2016 года по уголовному делу на Елену Сергееву за убийство. На какую из них, и должно ответить МВД. Ведь подробностей – об участниках процесса, самом преступлении – нет. Зато есть профиль в соцсетях второй Елены Сергеевой в социальных сетях. Имя, дата рождения, правда, действительно совпадают один в один, только родной город не Чита, а Иркутская область. В свой профиль не заходит аж с 2014 года, что косвенно и подтверждает ее нахождение в местах не столь отдаленных. Но на стене сохранились записи - приколы из интернета, крайне заманчивые предложения для мужчин, фотографии в баре и в мини-юбке у автомобиля.

А другая Елена, тем временем, сидит безвылазно в Чите. Покидать город боится и понятно почему. Из аэропорта дорога одна – в полицию.

- Мечтали с семьей о новой квартире, хотели брать ипотеку, а как это сделать? Вдруг заберут в счет долга? – рассуждает Елена. –На помощь частных юристов больше не рассчитываю. Потратила больше 20 тысяч рублей на консультации, и они разводят руками. Моя зарплата всего 27 тысяч рублей, спускать деньги на адвокатов, воспитывая ребенка, возможности нет. Остается надеяться только на проверку прокуратуры. Тогда смогу обратиться в суд и вернуть себе свою жизнь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист:

Одно из решений - сменить фамилию

- Подобная история в Приангарье уже случалась. Суд вынес решение о взыскании долга с жительницы Владивостока, кредиторы обратились к судебным приставам, те - в банк, а банк по ошибке выдал счета ее «двойника» из Иркутска (также совпадает имя полностью и дата рождения). Кто есть кто, выяснили по данным ИНН, СНИЛС и месту проживания. То есть, чтобы снять задолженности, нужно с этими документами обратиться в банк. Но предупрежу сразу - универсальной бумаги, которая раз и навсегда избавит от судебных взысканий из-за «двойника», нет. Счет могут арестовать, если должницу снова идентифицируют только по имени и дате рождения, не уточнив остальные данные. Одно из решений - сменить фамилию.А что касается судимости, то надо обращаться в суд. Поднимать материалы того уголовного дела, юридически устанавливать все расхождения в данных «двойников». Иногда ведь до смешного доходит: например, человек через суд доказывает, что он жив! Возможно, ситуация из этого же разряда.

КОМПЕТЕНТНО

Николай ХЛЫЗОВ, уполномоченный по правам человека в Забайкалье:

Советую обратиться в прокуратуру

- Есть база по взысканию судебных задолженностей, но, насколько мне известно, с базой МВД она не пересекается. Поэтому сложно сказать, что и как произошло. Ситуация странная. Что я могу посоветовать? Первым делом, обратиться в прокуратуру и дождаться ответа. На его основании сможем подключиться и мы. Только затем идти в суд. Разбираться надо всесторонне. По запросу суда информация будет подниматься с самого начала, чтобы выяснить: у кого все-таки была судимость, и если действительно допущена ошибка, то кем, и на каком этапе.

МНЕНИЕ

Роман КРАВЦОВ, член Общественного совета при ГУ МВД, адвокат Адвокатской палаты Иркутской области, завкафедрой уголовного права Юридического института ИГУ, доцент:

- Нужно написать заявление о несогласии с выданной справкой в МВД по Забайкалью. Если другую не выдадут, то стоит с помощью юристов обратиться в суд. Поскольку у женщин разное место рождения, это, вероятно, и поможет разобраться в ситуации. Нужно запрашивать приговор суда относительно двойника, там должно быть указано, что осужденная родилась именно в Иркутской области. А женщине, которой по ошибке выдается документ о судимости тезки, останется лишь подтвердить, что сама она появилась на свет именно в Забайкалье. Надо сказать, случай действительно редкий.

ЗВОНОК В ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА

- Елена Сергеева к нам действительно обратилась с просьбой помочь - разобраться в ее ситуации с чужими кредитами, а также судимостью, - ответили «КП» в приемной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Забайкальском крае. - Мы разбираемся в этой истории.

КОММЕНТАРИЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

- С историей Елены действительно знакомы, - поясняют «Комсомолке» в пресс-службе УФССП по Забайкалью. - Наше предположение - на каком-то этапе закралась техническая ошибка в данные на сайте «Госуслуг». Будем разбираться дальше.