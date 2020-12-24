Новый год без детских утренников, новогодних костюмов и хороводов вокруг елки будет скучным? Вовсе нет! Например, можно провести каникулы всей семьей на свежем воздухе: от души покататься на коньках, лыжах и тюбах, поиграть в снежки и атаковать ледяные горки. А можно развлечь ребенка и отдохнуть самим, даже не выходя из дома. Как? Подскажет афиша Иркутска на новогодние праздники 2021. Театры уже подготовили новогодние онлайн-спектакли и встречи с Дедом Морозом!Марафон волшебных сказок в ДрамтеатреКак стало известно \\"КП\\"-Иркутск, в новогодние каникулы артисты Иркутского драмтеатра им. Охлопкова порадуют малышей тремя онлайн-спектаклями.Итак, «Тайна ореха кракатук» - по мотивам любимой сказки о Щелкунчике. Маленькую девочку Мари в Новый год заколдовала коварная Мышильда и теперь пророчит ей в мужья своего сына… Только вместе со Щелкунчиком они смогут преодолеть все преграды, развеять колдовские чары, и узнать, как велика сила настоящей дружбы.А сказу «Конь Огонь и волшебный лес» написал сам Дедушка Мороз! А точнее, один из актеров театра, который много лет поздравлял детей в этом образе. Сколько новогодних историй и забав скопилось за это время! И все это оживет на сцене. Веселые звери и птицы, игры, танцы и песни, и, конечно, чудеса - детям понравится.«Чудеса из малахитовой шкатулки» - красочный спектакль по сказам Павла Бажова. Маленькие зрители отправятся в путешествие во дворец Хозяйки Медной горы. А там... неслыханные богатства и невиданные чудеса! По пути они встретят знакомых персонажей - Данилу-Мастера и его невесту Катеньку, лесного козлика Серебряное копытце и старушку Синюшку, способную и девицей-красавицей обернуться, и колодец золотом наполнить.Когда:29 декабря - «Тайна ореха кракатук»3 января - «Конь Огонь и волшебный лес»9 января - «Чудеса из малахитовой шкатулки».Где: Youtube-канал театра«Кот в сапогах» в Театре пилигримовАфиша Иркутска на новогодние праздники 2021 разнообразная. Конечно же, будет музыка, веселье, смех - в Театре пилигримов малышам под Новый год покажут задорный онлайн-спектакль «Кот в сапогах».Итак, в центре внимания рыжий Кот - неунывающий и находчивый весельчак. Он лихо сразится со сказочным злодеем - Людоедом. И непременно его одолеет, ведь добро всегда побеждает зло! И куда же без любви - в сказке есть прекрасная Принцесса, которая всей душой мечтает встреть своего Маркиза. И даже Кот, этот ловкий и хитрый непоседа, не останется один - найдется пара и для него!Когда: с 25 по 31 декабря.Где: Youtube-канал театра.«Снегуркин лес» в Театре народной драмыВ Театре народной драмы воплотят на сцене пьесу иркутской писательницы Светланы Волковой «Снегуркин лес».Русские новогодние сказки - самые волшебные, тут не поспоришь. Вот и в этой постановке будет все, что так любят маленькие зрители. Главная героиня - девочка Маша, которая верит в чудеса. Место действия - дремучий лес. А в нем живет самый настоящий злодей, который хочет вырубить все сосны к празднику. Конечно же, и тут добро обязательно победит! А поможет в этом Снегурка и говорящие звери и птицы.А еще можно посмотреть с детьми онлайн-спектакли театра «Новый год в Прибайкальском лесу», «Мороз Иванович», «По щучьему велению» и «Иван Царевич и Новый год». Самые любимые сказки в сборе!Когда: Дата выхода спектакля «Снегуркин лес» уточняется. Остальные уже в доступе.Где: Youtube-канал театра«В гостях у Дедушки Мороза» в театре кукол «Аистенок»Афиша Иркутска на новогодние праздники 2021 - не только про спектакли. Малыши уже, наверняка, соскучились по любимым сказочным персонажам из театра кукол «Аистенок». В праздничные дни они встретятся снова! Где? На онлайн-спектакле «В гостях у Дедушки Мороза». Будут не просто новогодние сценки, а еще и виртуальные игры: например, глядя на экран, ребенок сможет повторять под музыку веселые движения.Когда: с 30 декабря по 10 января.Где: Youtube-канал театраРезиденция Деда Мороза в ТЮЗеКак еще развлечь детей, не выходя из дома? Афиша Иркутска на новогодние праздники 2021 - как раз про виртуальные события. Так, театр юного зрителя откроет резиденцию Деда Мороза и Снегурочки - этакий мини-спектакль в прямом эфире.Кудесник и его внучка поздравят детишек с Новым годом прямо в режиме видеозвонка по Skype, WhatsApp или Viber. В программе - игры, любимые праздничные песни и зимние загадки.В отличие от остальных, бесплатных онлайн-спектаклей, на резиденцию нужно заранее купить билет. Стоит он 500 рублей, но достаточно будет всего лишь одного на семью, либо группу школьников или малышей до 10 человек.Когда: 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 3 января с 11.00 до 20.30.Подробности: сайт театра.А В ЭТО ВРЕМЯКапустник для взрослыхА пока дети увлечены сказками, взрослым предлагают посмотреть праздничный капустник. Артисты Театра пилигримов исполнят для иркутян хиты советской кино-классики и не только. Новогоднее настроение обеспечено!Когда: 30, 31 декабряГде: Youtube-канал театра.Такова афиша Иркутска на новогодние праздники 2021.КСТАТИКогда откроются театрыЭх, вот бы посмотреть спектакли вживую! Театры в Иркутске закрыты из-за коронавируса с 18 марта. Готовят премьеры и ждут, когда придут зрители. Пока точная дата, когда возобновятся спектакли, не определена. По рекомендациям Роспотребнадзора, это возможно лишь на третьем этапе снятия ограничений. Но вопрос обсуждался не раз.- Готовы ли артисты выступать при полупустом зале? Многие артисты старше 60 лет. Смогут ли театры заменить их в спектаклях? Если театры готовы работать в таких условиях, то жду их руководителей. Пусть обращаются, и мы обсудим этот вопрос, - сказал на днях губернатор Приангарья Игорь Кобзев.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08