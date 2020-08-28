Спустя 13 лет адвоката задержали за убийство 15-летней школьницы

Нашли спустя 13 лет: подозреваемых в убийстве 15-летней девочки заключили под стражу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подозреваемых нашли спустя 13 лет. В Иркутской области в деле об убийстве 15-летней девочки – новые подробности. Накануне задержали двух мужчин, которые возможно причастны к преступлению, совершенном в 2007 году. Тогда в Балаганском районе Приангарья пропавшего ребенка нашли спустя два дня со следами насильственной смерти. Долгое время уголовное дело оставалось не раскрытым. Расследование возобновили в начале 2020 года. Были назначены новые экспертизы, осмотрены вещественные доказательства.

«Следователями-криминалистами Следственного управления при помощи источника криминалистического света и экспресс-тестов Гемофан были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «В экспертно-криминалистическом подразделении с помощью автономного устройства для снятия с мобильного телефона данных, восстановлены удаленные файлы, имеющие значение для уголовного дела».

Опрашивали про помощи полиграфа

Полицейскими были опрошены более 50 человек местных жителей и жителей близлежащих поселков. Как сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области, попадающих под подозрения опрашивали с помощью полиграфа. Так полицейским и следователям удалось выйти на след двух мужчин, один из них работает адвокатом Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области.

На работе и дома у подозреваемых провели обыски. Найдены предметы и документы, имеющие значение для расследования. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оба они заключены под стражу.

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