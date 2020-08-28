Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

Ущерб от действий подозреваемой оценивается в 47.5 миллионов рублей. Задержанная обвиняется в «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Работая главврачом в поликлинике № 6 в Улан-Удэ, она в 2018 году заключила договор с коммерческой организацией о предоставлении в аренду медучреждению оборудования.

«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 миллионов рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

К тому же, часть указанной техники поступила в поликлинику только спустя год, но все это время коммерсанты получали деньги от медицинского учреждения за ее «использование».

«Учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47.5 миллионов рублей», - отмечают следователи.

Расследование уголовных дел продолжается, идет сбор доказательств. На это время судом подозреваемую решено поместить под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08