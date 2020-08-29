«Убил подругу дочери»: следователь разделался со школьницей, а потом сам расследовал собственное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И куда Аня подевалась?.. - взволнованно поглядывала в окно мама 15-летней школьницы из небольшого поселка в Иркутской области.

Дело было в марте 2007 года. Девчонки из дома культуры, где была не то дискотека, не то праздник, пошли по домам. Аня Боровикова (имя изменено – Ред.) жила в самом отдаленном районе, возвращаться пришлось одной. Школьница порядком задерживалась. Когда уже все подружки вернулись, а Аня все не появлялась, мама совсем занервничала. Так и не дождалась ее ни в этот день, ни на следующий…

Жители забили тревогу, организовали поиски параллельно с МВД. Аню разыскали через два дня – ее изувеченное тело спрятали между домами прямо посреди поселка… Кто убийцы? На их след полиция вышла только сейчас...

Не раскрыл собственное преступление

Вот так спустя 13 лет, следственный комитет и полиция объявили: преступление раскрыто. В расправе над девочкой обвиняются двое мужчин. Один из них - адвокат Андрей Знаков (имя изменено - Ред.), довольно известный в регионе. «Комсомолке» удалось связаться с его бывшим коллегой, знакомым с ним больше 20 лет.

- На тот момент он работал следователем прокуратуры, - вспоминает наш собеседник. - Он сам расследовал свое преступление! А я выступал в роли адвоката для подозреваемых. Их было двое, но вина ни одного из них тогда не подтвердилась.

Местные жители рассказали, что, действительно, на тот момент подозрение пало на никому не известного парня с криминальным прошлым. Но доказательств его причастности не нашли, как и второго.

А распространившиеся в сетях слухи о том, что Андрей уволился из органов якобы после этого нераскрытого дела, наш источник не подтвердил.

- В те годы следствие отделяли от прокуратуры, поэтому он перешел в следственный комитет и пару лет отработал там, - продолжает его коллега. –Дослужился до младшего советника юстиции, насколько мне известно. Когда вышел на пенсию,получил статус адвоката. Надо сказать, работал профессионально, от клиентов не было жалоб или замечаний.

На странице Андрея Знакова в соцсетях (он, кстати, не был в сети с 2019 года) указано много родственников, и опубликованы разные снимки: то он в погонах на работе, то на охоте с ружьем, то с боксерской грушей, то под ручку с красивой женщиной, очевидно, супругой…

«Эту девочку он приметил давно»

О мотивах преступления правоохранители пока молчат. Адвокату вменяется лишь убийство школьницы. Но жители поселка - а они хорошо помнят эту страшную историю - предполагают, что имело место и изнасилование.

- Аня дружила с Полиной, дочкой этого адвоката, гуляла с ней, не раз приходила к ним в гости (они почти ровесницы), - рассказывает местный житель Сергей, знавший обе семьи. - Видимо, жертву он приметил давно. Какой она была? Да обычная девчонка, училась в 9 классе. Из приличной семьи, мама - ветеринар, уважаемая женщина, и еще младший брат есть – на тот момент первоклассник. Воспитывала ребят мать, вроде, одна.

В поселке уверяют - именно дочь Знакова последней видела Аню живой. Они вместе вышли из дома культуры, а потом разошлись по домам. Могла ли Полина предположить, что подругу где-то по пути перехватит ее отец с сообщником…

- Как и где ее встретили - непонятно, улицы у нас освещены, - недоумевает Сергей. - Когда девочка пропала, вся деревня на ушах стояла. И хоронили ее тоже все вместе. Не было ни одной семьи, которая бы ни пришла проводить ребенка в последний путь.

А когда Андрея взяли под стражу, у всех был, мягко говоря, шок. Человек ведь не так давно был при погонах, семейный. И мысли ни у кого не закралось о том, что может быть виновным! Что интересно, его дочь Полина на фотографиях в соцсетях – тоже в служебной форме с погонами. Говорят, она трудится в юридической сфере.

Подняли дела прошлых лет

Почему вдруг всплыло дело 13-летней давности? В следственном комитете поясняют так: раскрытию преступлений прошлых лет уделяется особое внимание.

Материалы дела подняли в начале этого года. Изучили, допросили жителей, подозрительных лиц проверили на полиграфе. И, наконец, установили возможных убийц.

А дальше все, как полагается: обыски, экспертизы, вещдоки… Эксперты восстановили удаленные файлы с мобильников, исследовали биологические следы подозреваемых.

- Мужчинам предъявление обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», расследование продолжается, - коротко сообщают в СУ СКР по Иркутской области.

И еще возникает логичный вопрос, а кто же второй обвиняемый? Как стало известно «Комсомолке», якобы тоже бывший страж порядка. Из рядов правоохранителей также ушел давно, подрабатывал в такси… Но эта информация официально не подтверждена.