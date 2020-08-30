Кто одевает Сергея Зверева: суперзвезда предпочитает блузки от иркутского дизайнера

Суперзвезда Сергей Зверев в одной из блузок от Дарьи Колосовой. Фото: Инстаграм Сергея Зверева

Не секрет, что суперзвезда Сергей Зверев гордится тем, что родился в Иркутской области. Он активно участвует в жизни региона и даже помогает озеру Байкал. Но оказывается, что Сергей еще и одевается у местных дизайнеров! Да-да, шоумен выбирает луки не только от зарубежных кутюрье, но и от отечественных мастеров. Например, особое место в гардеробе Зверева занимают костюмы, рубашки и блузки от иркутского дизайнера Дарьи Колосовой, о чем суперзвезда часто упоминает у себя в Инстаграме.

"Эта блузка от Дарьи Колосовой из Иркутска", - рассказывает Сергей Зверев на камеру в видео в социальных сетях, которое он снял перед светским раутом в одном из модных ресторанов Москвы.

Сама Дарья Колосова очень гордится тем, что у нее есть такой популярный клиент, который никогда не оставляет ее без новых заказов. В ее социальных сетях уже собралась настоящая коллекция разнообразных луков суперзвезды, скроенных ее руками.

"Сергей Зверев как всегда прекрасен - а подчеркнуть его яркую натуру поможет костюм, созданный мной", - пишет Дарья об одном из своих нарядов для шоумена.

Одной из последних блузок, сшитых иркутским дизайнером, Сергей Зверев похвастался буквально на днях. Он принял участие в очередной фотосессии, на которую помимо блестящего костюма и широкополой шляпы надел черную блузку необычного кроя от Дарьи Колосовой. Кто знает: может быть скоро на наряды шоумена обратят внимание и другие звезды - и тогда в наш город начнут приезжать звезды первой величины, желающие получить свой костюм авторства нашей землячки!