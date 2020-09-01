Александр Ведерников поздравил студентов и школьников с началом учебного года

Фото Дарьи Шонии.

Александр Ведерников 1 сентября побывал на нескольких линейках – в школах Приангарья, а также поздравил с началом учебного года первокурсников матфака ИГУ. И это особенно почетно для спикера, потому что сам он является выпускником этого факультета по специальности «Прикладная математика и информатика».

«Математическое образование – универсально, и с ним вы сможете работать в любой сфере, перед вами открыты все возможности. Прикладная математика востребована во всех отраслях», - отметил председатель областного парламента.

Что касается школьников, то в Приангарье в этом первый звонок году прозвенел для 37 тысяч первоклашек. И каждому ребенку 1 сентября запомнится на всю жизнь. Как дарили букет учительнице, или впервые увидели своих одноклассников, как ждали момента, чтобы пойти в школу. Любой из нас хранит в душе эти моменты. Мы попросили депутатов Законодательного Собрания Иркутской области поделиться своими воспоминаниями.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, председатель областного парламента

Учеба давалась легко, хромало только поведение

- Десять лет моей школьной жизни прошли в Нерюнгри, куда родители переехали из Иркутска на комсомольскую стройку. История этого города в Якутии только начиналась - палатки, времянки, деревянные постройки. Маленькой и деревянной была и моя первая школа, и надо сказать, своей компактностью, какой-то домашней атмосферой она мне нравилась. Спустя три года школа переехала в первое каменное в Нерюнгри здание.

Учеба мне давалась легко, хромало только поведение. Был хулиганом, но очень аккуратным - сам ежедневно гладил стрелки на брюках. Любимые школьные предметы - физика и математика, не случайно позже поступил в ИГУ на прикладную математику». Увлекался спортом, выступал за школу на разных соревнованиях - волейбол, баскетбол, лыжи.

Пользуясь случаем, поздравляю всех школьников с началом учебного года, желаю им отличной учебы, позитивных встреч и удивительных открытий, а педагогам и родителям - терпения, понимания и искренней веры в детей.

Александр Ведерников.

Ольга НОСЕНКО, вице-спикер

Хотела учиться вместе с сестрой-погодкой

- Я выросла в Хабаровском крае, в военном городке Бикине. Это почти на границе с Китаем. Там и в школу пошла. Правда, хотела учиться вместе с сестрой. Мы с ней погодки, она на год раньше села за парту. Но родители приняли решение отдать меня в первый класс, как положено, по возрасту.

Я тогда сильно расстраивалась, потому что умела уже и читать, и писать. Мне хотелось быть самостоятельной, взрослой. Мама была заведующей детским садом. А я, помню, даже в группу не хотела заходить.

Когда, наконец, пошла в первый класс, то была очень счастлива. С большим удовольствием ходила на уроки. С уважением относилась к учителям, среди которых, кстати, в те времена было очень много фронтовиков. Первый учитель, Александра Ивановна Шматкова, была очень строгой, она давала нам не только знания, но и мудрые напутствия.

Ольга Носенко.

Галина КУДРЯВЦЕВА, член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству и комиссии по контрольной деятельности

Вся жизнь моя - школа

- Иду на линейку за руку с мамой и папой мимо стадиона «Динамо», у меня большой букет цветов, белый фартук, гольфы… очень был счастливый день. Эта картинка стоит перед глазами и сейчас.

Я всегда была активной, инициативной, старалась быть в центре внимания. Даже в первом классе, помню, встала перед всеми и без стеснения громко спросила: «Кто мне поможет портфель до дому донести?» (смеется).

Была октябренком, пионером, секретарем комсомольской организации. А еще вспоминаю, как стояла на посту № 1 у Вечного огня, как говорится, от зари до зари - и в свой день рождения, и в Новый год, 31 декабря. Очень была горда этим.

Училась в разных школах: сначала в 8-й в Рабочем, потом в 32-й, оканчивала уже 22-ю в Солнечном. А затем и сама стала учителем математики, потом директором иркутской школы № 26, которой руководила 14 лет. Помню, там перед входом был лозунг: «Если у тебя нет тепла и любви к детям, прохожий, уйди из школы». Считаю, это главное для учителя.

Галина Кудрявцева.

Артем ЛОБКОВ, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите

За партой сидел еще детсадовцем

- Я родился в Усть-Илимске. Город трех комсомольских строек, сюда приезжалии новаторы и энтузиасты, поэтому неудивительно, что и в педагогическом сообществе были интересные проекты. Например, экспериментальная программа, когда дети, которые последний год ходят в детский сад, являлись и учениками нулевого класса, посещали школу. Я в такой класс не попал, не подошел по месяцу рождения - я майский, а там были осенние ребятишки. Как же я им завидовал!

Тем не менее со школой знаком уже был. Я рос в простой семье. Папа все время на работе, мама - в смену, поэтому одна из сестер, которая старше на 10 лет, часто брала меня в школу на уроки. Учителя шутили, что, мол, Артем рано ходит, ему может надоесть учиться. Но нет! Мне всегда было интересно. Я был инициативным. Например, еще в начальных классах мы с другом готовили интеллектуальные игры, как «Брейн-ринг» или «Что? Где? Когда?», а в старших классах я вошел в состав школьного правительства.

Артем Лобков.

Виталий ПЕРЕТОЛЧИН, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении

Обожал немецкий язык и историю

- Вот именно по этой фотографии и вспоминаю свое первое сентября. С букетом цветов и букварем зашел в класс и сразу сел за первую парту как самый прилежный ученик. Правда, потом постепенно перемещался все дальше г галерке (смеется), но при этом всегда был отличником и хорошистом. Все успевал: и учиться, и с друзьями, которых было полно, время провести, и в общественной жизни постоянно участвовал.

Учился я в Усть-Илимске, в школе № 9. В 6-м классе поступил в экспериментальный лицей на гуманитарное направление. Любил немецкий язык, постоянно побеждал на городских олимпиадах и даже один раз на областной. А еще историю обожал. К ней интерес привил отец.

Кстати, сейчас уже с высоты опыта работы в Законодательном Собрании могу сказать точно, что образование в Усть-Илимске на высоком уровне - было и остается. Многие ребята сдают экзамены, получая высокие баллы, и поступают в самые престижные вузы страны.