Первое дело будущих сыщиков: школьники помогли полицейским раскрыть кражу велосипеда в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Последние дни августа для детей - самое время для того, чтобы как следует порезвиться и наиграться перед началом нового учебного года. Однако для 10-летнего мальчика из Иркутска эта беззаботная пора омрачилась неприятным происшествием: накануне Дня знаний у него украли велосипед. После прогулки он оставил своего железного коня в подъезде, а сам зашел домой, не подозревая, что кто-то решит увести велосипед буквально из-под носа. Однако это все-таки произошло - когда малыш вышел из квартиры, его уже не было на месте.

"Расстроенный мальчик рассказал родителям о пропаже, и они поспешили обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Тогда инспекторы решили в первую очередь опросить детей, которые играли во дворе во время похищения велосипеда".

Полицейские пришли к дому и увидели, что на площадке гуляет компания школьников. Они подошли к ним и рассказали, что у их маленького соседа случилась беда: украли велосипед. Инспекторы поговорили со всеми детьми и узнали, что подозрительные ребята действительно заходили в подъезд приблизительно во время похищения. Маленькие сыщики помогли оперативникам восстановить хронологию событий того дня и выйти на след преступников. К слову, хоть злоумышленники не успели ни спрятать, ни продать железного коня. Они замаскировали его, перекрасив в ярко-розовый цвет. Видимо, таким способом похитители пытались замести следы - вряд ли кто-то решит, что у мальчика украли велосипед "девчачьей" расцветки.

А вот и тот самый похищенный велосипед, который с легкой руки нарушителей стал розовым Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции решили, что нужно отблагодарить бдительных детей, которые помогли раскрыть преступление. Компанию школьников в полном составе пригласили в отделение, им вручили грамоты и ценные подарки и похвалили за внимательность и помощь следствию. Кто знает, может быть кто-то из этих ребят в будущем захочет раскрывать более серьезные и запутанные дела и станет настоящим полицейским?