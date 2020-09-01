"После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу":депутаты из Улан-Удэ записали рэп для школьников.

Если сказать, что в Бурятии уважают Инстаграм - это почти ничего не сказать. Инстаграм здесь есть у всех и у каждого. Через него транслируют мысли все - и простые смертные, и министры, и главы территорий, и чиновники, и депутаты. Одним словом, это рупор для народа. А как, если не через рупор, поздравить школьников с 1 сентября?

"Чтобы молодым и красивым остаться, Надо с утра начинать отжиматься. После того, как подтянешь фигуру, Ты поднажми на литературу. Чтобы грамотно мысли свои излагать, Надо читать, читать и читать. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это отстой!".

Да кто ж спорит? Тем более - с депутатами городской думы Улан-Удэ, записавшими зажигательный рэп и разместившими его на официальной страничке думы ( здесь ее называют горсовет). Тем более, что сами депутаты выступили, в прямом смысле слова, "без галстуков", как обычные "парни с района".

Получилось вполне убедительно. А флешмоб - чтобы подобные видео пошли "в тираж" и записывались самими школьниками - уже пошел в люди: "Фотай, снимай, не ленись! Видео лучшее будет ждать приз!" Все работы обещают опубликовать в официальном инстаграме горсовета. Посмотрим.