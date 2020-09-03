Сибиряк в одиночку задержал троих грабителей в своей деревне.

У ворот останавливается машина, из нее выходят трое и идут в дом. Казалось бы, что тут удивительного.Хозяева приехали или их знакомые. Но Алексей Дылдыков, возвращавшийся с покоса на тракторе, напрягся. Людей он этих никогда не видел, значит - чужие. А что они здесь делают?

-Понимаете, у меня память цепкая. Если я человека видел, то помню его. А незнакомые люди в наших краях редкость. В своей деревне я всех знаю, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск Алексей. - И хозяйку этого дома тоже. Поэтому я решил поинтересоваться, кто такие. Может, заблудились.

Но, пока Алексей подъезжал, люди уже зашли в дом. Увидев открытые двери, он понял - грабят. Незнакомцы уже вынесли во двор телевизор, были видны и другие вещи.

-Я стал за оградой, внутрь заходить не стал, это опасно. Все-таки их трое, я один, а в деревне больше никого нет. Зурцаган сейчас как хутор - все жители выехали в село Гаханы за пять километров, а здесь держат скот, косят траву, отдыхают. А воры, видимо, рассчитывали на то, что спокойно поживятся в пустых домах.

Когда "домушники" заметили, что за ними наблюдают - скрылись в доме и занесли все вещи назад. В ответ на вопрос, что они делают в доме, начали сбивчиво врать - мол, заплутали. А самого Дылдыкова решили как следует запугать, чтобы молчал.

-Может быть, у них бы и получилось напасть, то тут помог оперативный навык. Все-таки я в ГУФСИНе 16 лет отслужил, сейчас на пенсии по выслуге, - говорит он. -Понял, что готовы наброситься, отошел подальше. Набрал полицию, позвонил и хозяйке усадьбы.

Тут уж все криминальное трио решило скрыться, пока есть шанс. Побежали к "Жигулям", но водитель занервничал, по дороге налетел на камень. Алексей заблокировал воришек, которые оказались жителями соседнего села, и вместе с подъехавшей владелицей участка дождался полицию.