Иркутский госуниверситет не останется без магистратуры. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На пресс-конференции, которую провел глава Приангарья Игорь Кобзев, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб поднял острую проблему, связанную с информацией о том, что Иркутский госуниверситет может остаться без магистратуры.

- Будем помогать, - заявил Игорь Кобзев. – Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сюда обязательно приедет. Вопросов назрело много – и по созданию научно-образовательного центра «Байкал» и по БГУ. Мы ждем этой встречи. Важно, чтобы научное сообщество поверило, что Иркутск – это наукоград. Буду эту тему продвигать. Что касается магистратуры ИГУ, мы готовим официальное обращение. Пока не нужно раскачивать эту ситуацию, так как решения еще нет. Уверен, что личная встреча с министром, все поставит на свои места.

После пресс-конференции Игорь Кобзев сообщил, что дважды переговорил по телефону с Валерием Фальковым. Министр выразил готовность обсуждать все вопросы, связанные с ИГУ, и с главой региона, и с ректором госуниверситета в рамках своего визита в Иркутскую область.